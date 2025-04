Nasser Bourita reçoit le maire de Montpellier

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, mardi à Rabat, le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, en visite dans le Royaume.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cet entretien, M. Delafosse a salué les relations d’amitié séculaire entre le Royaume du Maroc et la République française.

« Cette relation doit être pensée d’égal à égal parce que nous avons à apprendre les uns des autres », a-t-il soutenu, faisant part de la volonté des deux parties à écrire de nouvelles pages dans ce cadre.

M. Delafosse a également recommandé de mobiliser l’ensemble des parties prenantes, notamment les maires, les acteurs culturels, sportifs et universitaires, en vue de favoriser les mobilités des étudiants et des chercheurs, et de bâtir des ponts entre les deux pays. Il a, par ailleurs, saisi cette occasion pour souligner le soutien de la ville de Montpellier à la position de la France concernant la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Ces entretiens, a-t-il poursuivi, ont également porté sur l’engagement de Montpellier à accompagner et partager son expertise avec le Maroc, et plus particulièrement la ville de Fès, liée avec la ville française par un accord de jumelage, dans l’organisation de la Coupe du monde de football en 2030, qui va se dérouler au Maroc, en Espagne et au Portugal.

Le maire français a, en outre, exprimé sa fierté de l’engagement et de la dynamique de la communauté marocaine en France en général et à Montpellier en particulier, indiquant qu’elle constitue un atout formidable dans la relation entre la France et le Maroc où des hommes et des femmes entreprennent dans tous les domaines et créent par ces multiples liens une grande intensité.