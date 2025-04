RSB-CS Constantine: les supporters algériens remercient le Maroc (VIDEO)

Les supporters algériens qui se sont déplacés à Berkane pour soutenir le CS Constantine face à la RSB en marge des demi-finales de la Coupe de la CAF ont exprimé leur gratitude envers le Maroc pour l’accueil qui leur a été réservé.

Au micro de Le Site info, de nombreux fans ont salué l’hospitalité des Marocains et la qualité de l’organisation lors de leur déplacement à Berkane. «Je remercie les autorités marocaines, les organisateurs et les habitants de la ville pour leur accueil chaleureux», a affirmé un supporter algérien. « Merci au peuple marocain pour son hospitalité et son respect. Nous avons été très bien reçus à Berkane. Khawa Khawa », a ajouté un autre.

Malgré la rivalité sportive et l’enjeu de la rencontre, l’ambiance dans les tribunes et en dehors du stade s’est en effet déroulée dans un esprit de respect et de fraternité.

Rappelons que la Renaissance sportive de Berkane a pris une sérieuse option pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en dominant à domicile le club algérien du CS Constantine sur le score de 4 buts à 0, dimanche en demi-finale aller.

Les Oranges n’ont pas fait dans les détails, annonçant la couleur sur un but de Youssef Mehri dès la 1-ère minute, avant de doubler le score grâce à Paul Valère Bassène (21e).

Oussama Lamlioui, auteur d’un doublé (55e, 90+2), se charge de corser l’addition, permettant à la RSB d’aborder sous les meilleurs auspices la demi-finale retour, prévue dimanche prochain.

Les Berkanis, sacrés champions du Maroc, sont en quête de leur troisième titre en Coupe de la CAF, après les sacres de 2020 et 2022. Dans l’autre demi-finale de cette compétition, les Tanzaniens de Simba SC se sont imposés à domicile devant les Sud-Africains de Stellenbosch FC, sur le score minimum (1-0).

