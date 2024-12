La CDG et la KFW renforcent leur partenariat stratégique

La CDG et la KfW ont tenu, ce lundi 2 décembre 2024 à Frankfurt, une nouvelle session du dialogue stratégique bilatéral, sous la présidence de Khalid SAFIR, Directeur Général de la CDG et Stefan WINTELS, Directeur Général de la KfW.

A l’issue de cette session, un protocole d’accord de coopération a été signé, définissant les principes

directeurs et les modalités de collaboration entre les deux institutions, ainsi que la feuille de route organisant les échanges pour les mois à venir.

Ce nouveau dialogue qui a porté sur des enjeux stratégiques d’intérêt mutuel est intervenu pour

conforter la particularité des relations entre les deux institutions et pour renforcer la dynamique de

coopération bilatérale et l’inscrire dans une perspective plus ambitieuse.

Le partenariat entre la CDG et la KFW couvre un large éventail de domaines stratégiques. Son renforcement constitue ainsi un levier clé pour la CDG, qui vise notamment l’appui et l’accompagnement des chantiers de développement engagés et ce, grâce aux nombreux

instruments juridiques, financiers et techniques qui structurent les relations bilatérales entre les deux

parties.