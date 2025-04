Jazzablanca 2025 : Casablanca va vibrer au rythme d’un line-up d’envergure internationale

10 jours de live, plus de 180 musiciens venus des quatre coins du monde, une diversité musicale affirmée : Jazzablanca 2025 s’annonce spectaculaire.

Le compte à rebours est lancé, à moins de trois mois du festival, Jazzablanca complète sa programmation à Anfa Park et lance la billetterie des « Pass 1 jour » dès aujourd’hui, jeudi 17 avril ! Sept nouveaux noms viennent enrichir l’affiche de la 18e édition de Jazzablanca (Anfa Park) :

Samedi 5 juillet, le public aura rendez-vous avec la saxophoniste britannique Nubya Garcia (Scène 21), figure montante de la scène jazz londonienne, et le groupe français, référence incontournable de l’électro-swing, Caravan Palace (Scène Casa Anfa).

Le jeudi 10 juillet, l’organiste américain Cory Henry, et son groupe The Funk Apostles investiront la Scène Casa Anfa pour un set mêlant gospel, jazz et funk. Il sera suivi du groupe australien d’indie pop qui fait vibrer les foules du monde, Parcels.

Vendredi 11 juillet, Jazzablanca mettra à l’honneur deux artistes singulières : Dominique Fils-Aimé, chanteuse canadienne à l’univers soul et engagé (Scène 21) et Oum, l’artiste marocaine qui transporte le public dans un doux mélange de jazz, de soul et d’influences sahariennes (Scène Casa Anfa).

Samedi 12 juillet, Jazzablanca présentera une création originale qui réunira pour la première fois Hamid El Kasri et Mehdi Nassouli sur un projet commun. Spécialement conçu pour le festival, c’est une collaboration inédite entre deux figures de la musique gnaoua, représentants de deux générations aux styles complémentaires, tous deux rompus aux rencontres avec d’illustres artistes internationaux.

Fidèles au festival, les deux Maâlems seront entourés de six musiciens et six koyous. Ce plateau scénique impressionnant accueillera également des invités prestigieux tout au long de la soirée : le chanteur de soul américain Bilal (Bilal Sayeed Oliver), le batteur et compositeur Karim Ziad, le percussionniste Rhani Khrija ainsi que Oum. Une performance unique à découvrir sur la Scène Casa Anfa, le soir de la clôture du festival.

Au total, 26 concerts et plus de 180 musiciens rythmeront la 18ème édition de Jazzablanca à Anfa Park. Des artistes issus de 14 pays : Royaume-Uni, France, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Pologne, Brésil, Liban, Palestine, Tunisie, Algérie, Cuba, Mali, RDC.

Le Maroc est également représenté à travers cinq artistes aux univers distincts (Hindi Zahra, Aïta Mon Amour, Majid Bekkas Trio, Oum, et le duo Hamid El Kasri & Mehdi Nassouli).



Porté par une ligne artistique affirmée, Jazzablanca propose une expérience musicale cohérente et en mouvement. Un éventail de styles allant du hip-hop à la néo-soul, de la pop et du jazz contemporain, de l’afrobeat et de l’afro rock / funk, du rock alternatif, du funk, de la musique gnaoua, l’aïta revisitée et des fusions électroniques. Avec des têtes d’affiche internationales, des figures emblématiques, des projets pointus issus d’horizons multiples, Jazzablanca s’affirme avec une identité artistique forte, fidèle à son esprit : un boutique festival à l’image de Casablanca — vibrant, pluriel et résolument tourné vers l’avenir.

Au-delà des concerts, sur ses deux scènes emblématiques « Casa Anfa » et « Scène 21 », un grand nombre de nouveautés prendront place au cœur du Village, avec des performances musicales avant, pendant et après les concerts, des fanfares et de multiples animations.

Comme chaque édition, Jazzablanca se vivra aussi en ville, avec des animations gratuites. Concerts en plein air, happenings et découvertes musicales seront bientôt annoncés.

Les « Pass 1 jour » sont mis en vente ce jeudi 17 avril, en complément des pass déjà disponibles :

« Pass 10 jours », « Pass Week-end 1 », « Pass Village » et « Pass Week-end 2 ».

Pour rappel, Jazzablanca déploie une programmation (Anfa Park) en trois temps :

– Du jeudi 3 au samedi 5 juillet : Le festival démarre en puissance avec trois soirées où se côtoient icônes planétaires, groove survolté et fusions audacieuses,

– Du dimanche 6 au mercredi 9 juillet : Le Village devient un espace d’exploration, propice à la découverte de projets singuliers, où la Scène 21 accueille des artistes qui redessinent les contours du jazz et des musiques actuelles,

– Du jeudi 10 au samedi 12 juillet : Jazzablanca retrouvera ses deux scènes à Anfa Park, pour conclure cette édition avec éclat. Trois soirées intenses avec des têtes d’affiche, des créations originales et des performances en puissance.

Programme – 18ème édition de Jazzablanca – Anfa Park :

> « Weekend 1 »

Jeudi 3 juillet

El Comité (Cuba) – Scène 21

Hindi Zahra (Maroc) – Scène Casa Anfa

Seal (Royaume-Uni) – Scène Casa Anfa

Vendredi 4 juillet

Marcin (Pologne) – Scène 21

Seu Jorge (Brésil) – Scène Casa Anfa

Kool & The Gang (États-Unis) – Scène Casa Anfa

Samedi 5 juillet

Nubya Garcia (Royaume-Uni) – Scène 21

Caravan Palace (France) – Scène Casa Anfa

Black Eyed Peas (États-Unis) – Scène Casa Anfa

> « Soirées Village »

Dimanche 6 juillet

Salif Keita Acoustic (Mali) – Scène 21

Aïta Mon Amour (Maroc / Tunisie) – Scène 21

Lundi 7 juillet

Emel (Tunisie) – Scène 21

Jordan Rakei (Nouvelle-Zélande / Royaume-Uni) – Scène 21

Mardi 8 juillet

Waaju meets Majid Bekkas trio (Royaume-Uni / Maroc) – Scène 21

Ezra Collective (Royaume-Uni) – Scène 21

Mercredi 9 juillet

Alfa Mist (Royaume-Uni) – Scène 21

Tif (Algérie / France) – Scène 21

> « Weekend 2 »

Jeudi 10 juillet

Faraj Suleiman Jazz Quintet (Palestine) – Scène 21

Cory Henry & The Funk Apostles (États-Unis) – Scène Casa Anfa

Parcels (Australie) – Scène Casa Anfa

Vendredi 11 juillet

Dominique Fils-Aimé (Canada) – Scène 21

Oum (Maroc) – Scène Casa Anfa

Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange (Liban / France) – Casa Anfa

Samedi 12 juillet

Jupiter & Okwess (RDC) – Scène 21

Hamid El Kasri & Mehdi Nassouli + Guests (Maroc) – Scène Casa Anfa

Macklemore (Etats-Unis) – Scène Casa Anfa