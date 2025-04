Du nouveau dans l’affaire « Escobar du Sahara »

Par LeSiteinfo avec MAP

La Cour d’appel de Casablanca a décidé de reporter l’examen de l’affaire “Escobar du désert”, dans laquelle sont poursuivis Saïd Naciri, ancien président du Wydad de Casablanca, ainsi qu’Abdennabi Bioui, président de la région de l’Oriental. La prochaine audience est fixée à vendredi prochain.

Saïd Naciri, ancien cadre du Parti Authenticité et Modernité (PAM) et ex-président du Wydad, a nié, ce vendredi, toutes les accusations portées contre lui, lors de sa première comparution devant la cour.

Il a déclaré qu’il allait révéler des informations inédites qu’il n’avait jusque-là jamais communiquées, ni à la Brigade nationale de la police judiciaire, ni au juge d’instruction. Selon lui, ces éléments pourraient bouleverser le cours de cette affaire qui a profondément marqué l’opinion publique.

De son côté, l’avocat de la défense, Maître Meskini, a affirmé que ce dossier s’annonce particulièrement captivant, surtout après le début de l’audition de Saïd Naciri, qui s’apprête à faire de nombreuses révélations susceptibles de retourner totalement la situation.

Saïd Naciri et Abdennabi Bioui font face à de lourdes accusations, notamment falsification de documents officiels par la fabrication et l’utilisation de faux accords, participation à des ententes pour la détention et le trafic de drogues, escroquerie et tentative d’escroquerie, abus de pouvoir, incitation d’autrui à faire de fausses déclarations sous la menace, recel de biens provenant d’un délit, falsification et usage de chèques falsifiés, ainsi qu’exécution d’actes arbitraires portant atteinte aux libertés individuelles pour satisfaire des intérêts personnels.