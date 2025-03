Oncorad Group soutient le secteur des coopératives avec le Souk Solidaire du Ramadan (VIDEO)

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’inclusion et du développement durable, Oncorad Group a organisé le Souk Solidaire du Ramadan, qui s’est tenu du 24 au 28 février 2025 dans les jardins de la Holding.

Cet événement a permis aux collaborateurs et patients des cliniques du groupe de découvrir et de soutenir des coopératives féminines engagées dans la fabrication et la commercialisation des produits du terroir et de l’artisanat marocain.

Un engagement en faveur de l’économie solidaire

Le Souk Solidaire a atteint son double objectif en offrant un espace de convivialité pour les collaborateurs et patients, tout en mettant en valeur le patrimoine marocain, et en fournissant aux coopératives féminines un espace pour développer leur activité et promouvoir leur savoir-faire.

À travers cette initiative, Oncorad Group confirme son soutien à l’inclusion des femmes dans l’économie et le développement de leur autonomie financière.

Des produits du terroir et de l’artisanat à l’honneur

Durant cinq jours, les visiteurs ont pu découvrir et acheter une large gamme de produits authentiques issus de différentes coopératives :

Dattes et dérivés – Coopérative Arssat Nakhil

– Coopérative Arssat Nakhil Miel et produits de la ruche – Coopérative Nahla Hamra

– Coopérative Nahla Hamra Tisanes et plantes aromatiques – Coopérative Zomorrod

– Coopérative Zomorrod Épices et couscous traditionnels – Coopérative Nissae Horrate

– Coopérative Nissae Horrate Broderies et linge de maison – Coopérative Qasr Amira

– Coopérative Qasr Amira Cosmétiques naturels et soins capillaires – Coopératives Cosnature & Afiache

Un franc succès et un bel élan de solidarité

L’événement a connu une belle affluence, permettant aux coopératives de bénéficier d’une visibilité accrue et de dynamiser leurs ventes. Les visiteurs ont particulièrement apprécié la diversité et la qualité des produits proposés, ainsi que l’ambiance chaleureuse et conviviale qui a marqué cette édition du Souk Solidaire.

À propos d’Oncorad Group

Fondé en 2000 par Professeur Redouane Samlali et Dr Omar Hajji, le groupe Oncorad est un acteur de référence dans le domaine de la santé privée au Maroc, engagé à offrir des soins de haute qualité et accessibles à tous. Depuis l’ouverture de son premier centre, la clinique Le Littoral à Casablanca, spécialisée en oncologie, Oncorad Group n’a cessé d’innover et de diversifier ses services. Aujourd’hui, le groupe compte un réseau multidisciplinaire présent à Casablanca, Marrakech, Agadir, et Tanger, intégrant des spécialités telles que la radiologie, la cardiologie, la chirurgie générale, la gynéco-obstétrique, et bien d’autres.

Oncorad Group est reconnu pour son engagement dans l’innovation et la technologie, intégrant des solutions de pointe comme la chirurgie robotique, la radiothérapie de haute précision, et l’intelligence artificielle en radiologie. À travers ces avancées, Oncorad Group vise à offrir à ses patients des soins plus précis et moins invasifs, en ligne avec les standards internationaux.