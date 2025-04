Installation de Mohammed El Habib Belkouch, le Délégué interministériel aux Droits de l’Homme

Par LeSiteinfo avec MAP

La cérémonie d’installation de Mohammed El Habib Belkouch, que le Roi Mohammed VI a nommé Délégué interministériel aux Droits de l’Homme, a eu lieu mercredi à Rabat.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, qui présidait cette cérémonie, a félicité Belkouch pour la confiance Royale, mettant l’accent sur l’attention particulière qu’accorde le Souverain au chantier des droits de l’Homme.

Ouahbi a rappelé le rôle joué par la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme en tant que mécanisme de promotion des droits humains et de renforcement de la coopération et la coordination avec l’ensemble des parties prenantes. En outre, le ministre a mis en avant le riche parcours professionnel de Belkouch, affirmant que son département reste à la disposition de la Délégation pour lui permettre de mener à bien ses missions dans le plein respect du principe d’indépendance.

De son côté, le nouveau Délégué s’est dit fier de la confiance Royale, soulignant que le Roi a donné une forte impulsion au chantier des droits de l’Homme au Maroc à la faveur d’une vision stratégique et clairvoyante.

Conformément aux Hautes Directives Royales relatives à la promotion et à la protection des droits de l’Homme dans la culture et la pratique et à la consolidation des acquis du Royaume dans ce domaine, la Délégation ne ménagera aucun effort pour assurer un meilleur plaidoyer en faveur des questions des droits humains, a-t-il dit.

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence notamment de la Secrétaire générale de la Délégation, Fatima Berkane, ainsi que de plusieurs responsables du ministère de le Justice et de la Délégation.

