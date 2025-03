CAN U-17 : Fouzi Lekjaa motive les lionceaux

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a incité les joueurs de la sélection marocaine des moins de 17 ans, qui prendra part à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17 (Maroc-2025), à « livrer une performance digne de la réputation du football national ».

Lors d’une rencontre, tenue samedi avec les joueurs de la sélection nationale U17, ainsi que les membres du staff technique, médical et administratif, M. Lekjaa a exhorté les joueurs de l’équipe nationale à représenter le football marocain de la meilleure manière possible lors de cette compétition continentale qui se tiendra du 30 mars au 19 avril prochain au Maroc, selon un communiqué de la FRMF.

Il a insisté, dans ce sens, sur l’importance de livrer une performance digne de la réputation du football national, d’autant plus que la sélection marocaine a déjà démontré de grandes qualités techniques lors du tournoi de l’Union Nord-Africaine de Football, du tournoi international organisé au Complexe Mohammed VI de Football, ainsi que lors des matchs amicaux disputés en préparation de cette échéance.

Le président de la FRMF a également souligné le rôle clé du travail collectif dans le football moderne, affirmant que la réussite et la pérennité des performances dépendent d’une harmonie et d’une coopération entre les joueurs, en plus d’une communication efficace au sein du groupe. Dans le même contexte, M. Lekjaa a affirmé que la participation à ce tournoi africain constitue une étape essentielle dans le processus de formation des joueurs, les invitant à adopter une culture de la victoire, « élément fondamental qui distingue les grandes équipes ».

« Le public marocain nourrit de grandes attentes quant à la performance de l’équipe nationale U17, en particulier après son parcours remarquable lors de la précédente édition, où elle a atteint la finale, ainsi que son excellent rendement en Coupe du Monde, où elle s’est hissée jusqu’en quart de finale avant de s’incliner de justesse face au Mali », a-t-il conclu.

L’équipe nationale U17 entamera la quête du titre continental contre l’Ouganda, ce dimanche au stade El Bachir à Mohammedia. Elle affrontera ensuite la Zambie, le jeudi 3 avril, avant de clore la phase de poules contre la Tanzanie, le dimanche 6 avril. Douze équipes réparties en quatre groupes, se disputeront le titre de cette compétition qui servira également de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, prévue plus tard dans l’année au Qatar.