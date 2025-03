Fès: dons royaux au profit de familles nécessiteuses et de personnes vulnérables

Par LeSiteinfo avec MAP

Une délégation de la Chambellanie royale a remis, vendredi à Fès, des dons royaux au profit de plusieurs familles nécessiteuses et de personnes en situation de précarité.

La délégation, conduite par Mohamed Saad Eddine Smij, chargé de mission à la chambellanie royale, a remis ces aides à près de 475 personnes dont des chorfas, des individus en situation de précarité ainsi qu’au profit de personnes atteintes de maladies chroniques et à besoins spécifiques, des orphelins et des personnes âgées. Un lot de lunettes médicales a été remis aussi à des enfants orphelins dans le besoin.

Ces dons royaux ont été remis lors d’une cérémonie organisée à cette occasion en présence notamment du secrétaire général de la wilaya de Fès-Meknès, des représentants des autorités locales et des délégués régional et préfectoral des Habous et des Affaires islamiques .

Ce geste royal vise à venir en aide aux familles démunies et aux personnes malades et celles vivant dans une situation de précarité issues de la préfecture de Fès.

A cette occasion, l’assistance a élevé des prières implorant Dieu de préserver SM le Roi Mohammed VI et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, ainsi que de l’ensemble des membres de l’illustre famille royale.

Des prières ont également été élevées pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, SM Mohammed V et SM Hassan II.