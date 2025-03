Laylat Al Qadr à Rabat: une ambiance de piété à la mosquée Diour Jamaâ (VIDEO)

Des centaines de fidèles se sont rassemblés, jeudi, à la mosquée Diour Jamaâ, à Rabat, pour célébrer Laylat Al Qadr. Entre prières, récitations du Coran et invocations, l’atmosphère était empreinte de piété et de recueillement.

Dès les premières heures de la soirée, hommes, femmes et enfants ont afflué vers la mosquée. La voix de l’imam résonnait dans l’enceinte du lieu de culte, guidant les fidèles lors des prières des Tarawih et de «Qiyam Al-Layl». L’émotion était d’ailleurs palpable, chacun profitant de cette occasion pour multiplier les prières et finir la lecture du Coran.

Dans cette ambiance empreinte de foi et de sérénité, la solidarité et la fraternité se faisaient ressentir à travers de nombreux gestes de bienveillance. Des fidèles partageaient des bouteilles d’eau et des dattes. Certains proposaient même des tapis de prière aux retardataires afin qu’ils puissent s’installer confortablement tandis que les plus jeunes aidaient les personnes âgées à trouver une place pour prier.

H.M.