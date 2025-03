Rabat: engouement pour les tenues « beldi » à l’approche de Aïd Al Fitr (VIDEO)

La demande pour les tenues traditionnelles augmente durant le mois de Ramadan, en particulier à l’approche de l’Aïd al-Fitr, comme en témoigne la caméra de Le Site info à Rabat.

À ce sujet, Mehdi, tailleur basé dans la capitale, a confirmé que le mois sacré connaît un fort engouement pour les tenues traditionnelles, soulignant que les prix restent très abordables, à partir de 350 dirhams.

Notre source a également souligné que les tissus les plus demandés actuellement sont le « crêpe », connu à l’échelle nationale, et le « kamkha ». «Certaines femmes optent pour du prêt à porter, car la confection sur mesure peut prendre plus de temps pendant le Ramadan», explique Mehdi.

En parallèle, le tailleur a évoqué le manque de main-d’œuvre, ce qui empêche de satisfaire toutes les clientes.

H.M.