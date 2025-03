BANK OF AFRICA s’engage en faveur d’achats responsables et de la lutte anti-corruption

Engagée depuis plusieurs années dans la prévention et la lutte anti-corruption, BANK OF AFRICA, au travers d’une politique de tolérance zéro, a mis en place un dispositif visant la garantie et la préservation de l’impartialité et l’objectivité des collaborateurs du groupe dans l’exercice quotidien de leurs fonctions.

BANK OF AFRICA s’est volontairement inscrite dans la dynamique soutenue des régulateurs et des autorités publiques dans la lutte contre la corruption, notamment en instaurant une démarche de certification de son Système de Management Anti-Corruption (SMAC), faisant de BANK OF AFRICA la première banque en Afrique à être certifiée ISO 37001 en 2019.

Cette certification assure à la Banque une conformité avec les meilleures pratiques anti-corruption reconnues à l’international, à travers la mise en place des dispositifs nécessaires à la prévention, détection et traitement des problèmes en lien avec la corruption, pour une meilleure culture d’entreprise éthique et responsable.

Par les présentes, nous vous communiquons, cher partenaire, notre « charte achats responsables » faisant partie intégrante du dispositif mis en place par la Banque dans ce cadre et vous remercions de bien vouloir nous la retourner, dûment complétée par votre signature. Nous vous précisons que cette charte est également disponible sur le site institutionnel de la Banque et qu’un canal de remontée des alertes dédiées à l’éthique a été mis en place dans ce cadre.

Nous restons à votre entière disposition pour toute information ou précisons complémentaire. Recevez, cher partenaire, l’expression de notre haute considération.