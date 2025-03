Au menu du prochain Conseil de gouvernement prévu vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Un Conseil de gouvernement se tiendra, vendredi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, indique un communiqué de son Département.

Au début de ses travaux, le Conseil suivra un exposé du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports sur les axes principaux de la réforme du système éducatif et un exposé de la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille sur les réalisations en matière de renforcement des droits des femmes.

Le Conseil examinera par la suite un projet de décret modifiant le décret portant création de la zone d’accélération industrielle d’Ain Johra et un autre projet de décret qui définit les attributions et l’organisation du secteur de la communication.

Il conclura ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

À l’issue du Conseil, le gouvernement tiendra une réunion consacrée à l’examen de propositions de loi, conclut le communiqué.

S.L.