Les Nuits de la Finance : Fatim-Zahra Ammor trace la feuille de route d’un Maroc touristique ambitieux

Le 13 mars, Finances News Hebdo a réuni des leaders du secteur touristique lors des Nuits de la Finance. Cette édition, placée sous le thème « CAP 2030 : Perspectives et vision touristique », a mis en lumière les ambitions du Royaume pour redéfinir son positionnement sur l’échiquier mondial. Et qui de mieux pour en parler que Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire ?

Face à une audience composée d’experts et de décideurs, la ministre n’a pas mâché ses mots : le Maroc voit grand et entend bien s’imposer comme une destination de premier plan, à l’image de la Turquie. « Il n’y a aucune raison pour que nous ne soyons pas aussi compétitifs que la Turquie ! », a-t-elle lancé, affirmant la volonté du Royaume d’accélérer sa montée en puissance dans le tourisme mondial.

CAN 2025 : Le Maroc est prêt !

Autre message fort de Fatim-Zahra Ammor : le Maroc est fin prêt pour accueillir la CAN 2025. « Nous sommes prêts à recevoir cet événement d’envergure et à démontrer notre capacité à organiser des rendez-vous internationaux de grande ampleur », a-t-elle assuré. Cet événement sportif sera une vitrine exceptionnelle pour le pays, offrant une opportunité unique de promouvoir le tourisme, l’hospitalité et l’excellence marocaine sur la scène mondiale.

Transports, digitalisation, diversification : les trois piliers de la transformation

Au-delà des ambitions, la ministre a détaillé les grands chantiers en cours pour faire du Maroc un acteur incontournable du tourisme international.

Mobilité et infrastructures : des efforts colossaux sont déployés pour fluidifier les déplacements et faciliter l’accès aux destinations touristiques. « Les réformes avancent, mais elles demandent du temps », a-t-elle rappelé, soulignant la mobilisation des ministères de l’Intérieur et des Transports pour résoudre les problématiques liées aux infrastructures.

Digitalisation : fini le tourisme à l’ancienne !

Pour séduire les voyageurs connectés, le Maroc mise sur l’innovation technologique. De l’optimisation des flux touristiques à l’amélioration des services, le digital sera un moteur clé de la compétitivité du secteur.

Une offre plus riche et plus immersive