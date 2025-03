Grand succès de l’initiative « poisson à prix raisonnable »

Par LeSiteinfo avec MAP

La septième édition de l’initiative « poisson à prix raisonnable » a connu, depuis son lancement, un succès remarquable auprès des citoyennes et citoyens dans plusieurs villes du Royaume, avec 2.150 tonnes de poissons congelés commercialisés.

Cette initiative, dont le coup d’envoi officiel a été donné le 22 février 2025, a permis de répondre à la demande croissante en produits de la mer à des prix compétitifs, tout en garantissant une qualité irréprochable, indique le secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime relevant du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Selon les prévisions initiales, plus de 4000 tonnes devraient être mises sur le marché. Par ailleurs Le nombre de villes où les points de vente sont opérationnels a dépassé 40 villes à travers le territoire national, parmi lesquelles Casablanca, Benslimane, Rabat, Salé, Aïn Aouda, Fès, Témara, Tamesna, Agadir, Tan-Tan, Dakhla, Tiznit, Guelmim, Assa-Zag, Khénifra, Béni Mellal, Tadla, Marrakech, Essaouira, Fqih Ben Saleh, M’diq, Sidi Ifni, Ouarzazate, Taroudant, Chichaoua et Afourar, en plus de caravanes mobiles reliant plusieurs autres villes.

Cela permet à l’initiative de couvrir de nombreuses régions éloignées afin d’assurer l’accès des citoyens aux produits halieutiques durant ce mois sacré, relève le secrétariat d’État.

Les points de vente ont enregistré une forte affluence, atteignant près de 400 citoyens par jour. Ce succès témoigne de la confiance croissante dans la qualité des poissons congelés proposés et dans les prix compétitifs offerts. Il est à noter que tous ces poissons font l’objet d’un contrôle strict de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), garantissant ainsi leur qualité et leur sécurité alimentaire.

Dans les semaines à venir, la distribution sera renforcée à travers des efforts logistiques supplémentaires et une coordination accrue entre les différents acteurs du secteur de la pêche, afin d’assurer un approvisionnement régulier des marchés tout au long du mois de Ramadan.

De plus, l’initiative poursuivra son engagement en faveur du pouvoir d’achat des familles marocaines, en proposant des prix débutant à 17 dirhams le kilogramme.

En complément des villes déjà citées, et dans le cadre d’un partenariat avec plusieurs enseignes de distribution, des points de vente supplémentaires ont été mis en place afin d’étendre la disponibilité des poissons congelés aux zones non couvertes par l’initiative.

Ainsi, les magasins « BIM » disposent d’environ 780 points de vente de Oujda à Laâyoune, les magasins « Super U » comptent six points de vente à Casablanca et Rabat, et les magasins « Label’Vie » mettent à disposition 183 points de vente sur l’ensemble du territoire national.

Le Secrétariat d’État chargé de la Pêche Maritime continue d’intensifier ses efforts pour garantir l’approvisionnement des marchés en produits maritimes, malgré les conditions météorologiques instables qui perturbent les activités de pêche dans plusieurs ports du Royaume.

Cette période se caractérise par des vagues dépassant les cinq mètres dans certaines zones, tandis que les prévisions météorologiques pour les 48 prochaines heures annoncent la persistance du mauvais temps, notamment en Méditerranée, avec des vents violents affectant particulièrement la zone de Saïdia à Tanger.

De plus, des vagues dangereuses sont attendues entre Tanger et Essaouira, ce qui risque de perturber les opérations de pêche et d’obliger les navires à éviter certaines zones afin de garantir la sécurité des bateaux et des marins.

S.L.