Dislog Group: le livre bientôt disponible au Maroc

Après une présentation remarquée à HEC Paris, le livre « Dislog Group, BUILD & RUN COMPANY – The Moroccan Dream », co-écrit par Moncef Belkhayat et David Autissier, s’apprête à être officiellement lancé au Maroc. L’événement, très attendu, aura lieu le 8 avril à 18h30 à la Bibliothèque Al Saoud, suivi d’un débat animé par Ouadïi Dada le 17 avril lors du Salon du Livre sur le stand Sochepress.

Un livre inspirant au cœur du leadership et du management

Publié aux éditions EMS, cet ouvrage retrace 20 ans d’entrepreneuriat et de leadership, en dévoilant les défis, les stratégies et les ambitions qui ont permis à Dislog Group de s’imposer comme un acteur majeur au Maroc et à l’international.

Moncef Belkhayat, président de Dislog Group et de H&S Invest Holding, y livre un témoignage sincère sur son parcours entrepreneurial, partageant ses échecs, ses réussites et les leçons tirées de son expérience.

À ses côtés, David Autissier, expert en management et innovation à l’ESSEC Business School, analyse les clés du leadership et de la stratégie d’entreprise, offrant aux lecteurs une réflexion précieuse sur la gestion et l’innovation dans un monde en mutation.

Un lancement rythmé par des événements clés

Avant cette sortie officielle au Maroc, le livre a déjà été présenté lors de deux événements majeurs :

21 février – Casablanca : Première conférence de lancement et sortie en version digitale.

6 mars – HEC Paris : Présentation officielle du livre broché lors d’une conférence exclusive.

Désormais, place au lancement marocain avec deux moments forts à ne pas manquer :

8 avril à 18h30 : Lancement officiel du livre au Maroc, en partenariat avec Sochepress, à la Bibliothèque Al Saoud.

17 avril : Débat animé par Ouadïi Dada autour du livre, dans le cadre du Salon du Livre, sur le stand Sochepress.

Dislog Group : Un modèle entrepreneurial marocain en pleine ascension

Avec cet ouvrage, Moncef Belkhayat ne se contente pas de partager son histoire, il livre une véritable vision entrepreneuriale, démontrant comment le modèle marocain peut s’imposer sur la scène internationale. Grâce à son audace et son sens stratégique, Dislog Group est en train de devenir un « mini P&G » marocain, inspirant une nouvelle génération d’entrepreneurs.

« Dislog Group, BUILD & RUN COMPANY – The Moroccan Dream » est plus qu’un simple récit, c’est un guide pour ceux qui aspirent à entreprendre et à innover.

Disponible en librairie et en ligne sur Amazon, cet ouvrage est une lecture incontournable pour tous les passionnés de business et de leadership !