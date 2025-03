La prison de Béni Mellal fait le point après le décès d’un détenu

Par LeSiteinfo avec MAP

La direction de la prison locale de Béni Mellal a démenti, lundi, les allégations sur le décès d’un prisonnier atteint d’une maladie contagieuse, affirmant qu’il recevait les soins de santé nécessaires tout au long de sa détention.

Dans une mise au point « en réaction à ce qui a été relayé par certains sites électroniques sur le décès d’un détenu à la prison locale de Béni Mellal, qui souffrait d’une maladie contagieuse », la direction de l’établissement pénitentiaire indique que le concerné a été admis à l’établissement des suites d’une bronchopneumopathie chronique obstructive, soulignant qu’il recevait les soins de santé nécessaires tout au long de sa période de détention.

Le détenu en question a bénéficié de 69 consultations au sein de l’unité de santé relevant de l’établissement et de 27 consultations chez des médecins spécialistes du Centre hospitalier régional de Béni Mellal, précise la même source.

Au vu de son état de santé fragile, ledit pensionnaire a été transféré à 20 reprises au service des urgences dudit Centre hospitalier et a été admis 18 fois à l’hôpital où il a passé 219 jours au total, souligne la direction de la prison, faisant savoir que la dernière hospitalisation en date a duré du 13 février au 6 mars 2025, en plus de 720 jours passés à l’unité de soins de la prison où il séjournait régulièrement. En dépit de tous ces soins, l’état de santé du concerné s’est détérioré à cause de la tuberculose qu’il a contractée il y a environ deux mois, suite à quoi il a été soumis au protocole de soins relatif à cette maladie et il a bénéficié d’une prise en charge adaptée dispensée par les médecins pneumologues du Centre hospitalier régional de Béni Mellal, relève la même source.

Le médecin traitant a autorisé la sortie du détenu en question de l’hôpital en date du 6 mars 2025 après avoir constaté l’amélioration de son état de santé, indique la direction de la prison, ajoutant que le 7 mars, ce dernier « a ressenti des douleurs à la poitrine qui ont nécessité son transfert aux urgences où il a rendu l’âme dès son arrivée ».

S.L