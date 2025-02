Faudel prend la défense des Marocaines après les propos polémiques de Hala Sarhan (PHOTO)

Le célèbre chanteur de raï algérien Faudel est intervenu dans la polémique suscitée par les propos de la journaliste égyptienne Hala Sarhan à l’encontre du peuple marocain.

Cette controverse fait suite aux attaques de Sarhan contre l’artiste marocaine Basma Boussil, après sa prise de parole dans les médias pour évoquer la relation toxique et les pressions psychologiques qu’elle a subies durant son mariage avec le chanteur égyptien Tamer Hosny.

Faudel a choisi d’exprimer son soutien à la femme marocaine via la fonctionnalité story de son compte Instagram : »Mon épouse est marocaine, ma fille est marocaine. Une journaliste égyptienne du nom de Hala Sarhan a insulté la femme marocaine, la plus populaire au monde. Vive les femmes marocaines ! »

L’affaire a éclaté lorsque Hala Sarhan a tenté de tirer profit du buzz entourant Basma Boussil, dont les déclarations ont fait le tour des réseaux sociaux pendant plusieurs jours.

Ayant disparu de la scène médiatique depuis un certain temps, Sarhan a cherché à regagner en visibilité en attaquant Basma Boussil, allant même jusqu’à relayer une publication dénigrant le peuple marocain.

Cette démarche, perçue comme une tentative désespérée de revenir sur le devant de la scène, a suscité une vague d’indignation parmi les internautes marocains.

Dans une publication sur son compte officiel X, Hala Sarhan a écrit : « C’est honteux ! Tu joues avec la réputation de Tamer Hosny, une star adulée par des millions de fans, et tu te prends pour une femme vertueuse et exemplaire. Tu l’as épousé uniquement pour te faire un nom et profiter de sa notoriété. »

Mais l’attaque de Sarhan ne s’est pas arrêtée là. Elle a également osé s’en prendre au Maroc, en relayant une publication insultante envers le pays et ses habitants. Cette provocation a déclenché une colère généralisée au sein de la communauté marocaine, qui a dénoncé le langage méprisant et le style dégradant adopté par la journaliste égyptienne pour faire parler d’elle.