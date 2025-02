Déplacement des habitants de Gaza: non, le Maroc n’est pas concerné (PHOTO)

Une rumeur a circulé récemment selon lesquelles Israël s’apprêterait à déplacer les habitants de Gaza au Maroc.

Cette allégation, totalement infondée, a été diffusée suite aux déclarations de Donald Trump, lors d’une réunion avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à propos d’un projet de déplacement des Gazaouis. Alors que plusieurs médias israéliens ont diffusé l’information, Israel Katz, le ministre israélien de la défense, n’a jamais mentionné le Royaume comme pays auquel pourraient émigrer les habitants de Gaza.

Israel Bachar, un consul général israélien, a également tiré les choses au clair concernant les rumeurs sur le Maroc. Le diplomate a en effet démenti ces allégations et assuré que le Maroc n’a aucun rapport avec u projet de déplacement des Gazaouis.

Cette campagne de désinformation vise à écorner l’image du Royaume dont l’engagement en faveur de la cause palestinienne reste inébranlable, fondé sur des principes clairs.

Rappelons que le président américain a suggéré que les Palestiniens de Gaza soient déplacés vers des pays voisins, comme l’Égypte ou la Jordanie, afin de permettre une reconstruction complète du territoire, qu’il envisage de transformer en une « Riviera du Moyen-Orient ». Trump a déclaré : « Nous allons prendre le contrôle de la bande de Gaza… Nous allons la niveler, créer un développement économique qui fournira un nombre illimité d’emplois et de logements pour les habitants de la région. »

My remarks in regard to Morocco were not accurate .

— Israel Bachar (@IsraelBachar_) February 7, 2025