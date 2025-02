Maroc : la facture énergétique diminue de 6,5% en 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

La facture énergétique du Maroc s’est établie à 114,04 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2024, en repli de 6,5% par rapport à 2023, selon l’Office des changes.

Cette évolution des importations des produits énergétiques fait suite, essentiellement, à la baisse des approvisionnements en houilles, cokes et combustibles solides similaires de 23,2% à 12,67 MMDH, sous l’effet prix en recul de 17,2%, conjugué à une baisse des quantités importées de 7,2%, explique l’Office des changes dans son récent bulletin des indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

La diminution de la facture énergétique est attribuable aussi au recul des importations du « gaz de pétrole et autres hydrocarbures » et du « gas-oils et fuel-oils » respectivement de 11,2% à 21,25 MMDH et de 2% à 57 MMDH, ajoute la même source.

D’après ledit bulletin, les importations totales de biens ont augmenté, en 2024, de 6,4% pour s’établir à 761,45 MMDH.