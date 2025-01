Berkane se mobilise contre la vague de froid

Par LeSiteinfo avec MAP

Une réunion, tenue lundi au siège de la province de Berkane, a mis en avant l’importance de la mobilisation globale des moyens et des ressources humaines pour faire face aux effets de la vague de froid intense dans plusieurs communes de la province.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la province, Mohamed Ali Habouha, intervient en exécution des Hautes Instructions Royales visant à prendre des mesures d’urgence pour assurer le soutien nécessaire aux habitants affectées par les conditions climatiques difficiles et la vague de froid intense qui sévit dans nombre de régions du Royaume.

Lors de cette réunion, à laquelle ont pris part des représentants des autorités locales, des services de sécurité et des différents secteurs concernés, dont la santé, la protection civile, l’entraide nationale, l’équipement et le transport, ainsi que certaines associations de la société civile, les intervenants ont souligné la mobilisation de tous des moyens logistiques et des ressources humaines nécessaires pour apporter le soutien et l’assistance nécessaires aux habitants cibles, suite à la vague de froid de la saison hivernale.

Il s’agit des habitants de 28 douars, relevant des communes de Fezouane, Aghbal, Tafoughalt, Rislane et Zagzal, en plus des personnes sans abris dans tout le territoire de la province.

Dans ce contexte, et afin de répondre aux besoins fondamentaux des habitants des zones cibles, il a été décidé la distribution d’environ 1.000 paniers contenant des produits alimentaires de première nécessité.

Lors de la rencontre, il a été rappelé que des opérations de solidarité ont été organisées au début de ce mois dans les douars concernés, et ce dans le cadre des initiatives visant à consacrer les valeurs de solidarité et d’entraide.

Ainsi, environ 1.700 couvertures et 1.700 matelas ont été remis au profit d’environ 850 familles.

