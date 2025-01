Gasoil et Essence : légère hausse des marges brutes par litre

Par LeSiteinfo avec MAP

Les niveaux de marges commerciales brutes dégagées au 3ème trimestre 2024 par les neuf sociétés de distribution en gros du gasoil et d’essence concernées par le reporting du Conseil de la Concurrence sont relativement supérieurs aux moyennes enregistrées au 2è trimestre de 2024, mais restent globalement alignés avec les proportions observées sur le premier semestre de 2024.

« Les opérateurs ont réalisé au cours du 3ème trimestre de l’année 2024 des marges brutes moyennes de près de 1,46 DH/L pour gasoil et 2 DH/L pour l’essence », indique le Conseil de la concurrence dans son rapport relatif au suivi des engagements pris par les sociétés de distribution en gros du gasoil et d’essence dans le cadre des accords transactionnels conclus avec le Conseil.

Ces niveaux, bien que relativement supérieurs aux moyennes enregistrées au 2ème trimestre de cette année (1,21 DH/L pour le gasoil et 1,79 DH/L pour l’essence), restent globalement alignés avec les proportions observées sur le 1er semestre de l’année 2024, qui s’établissent à près de 1,34 DH/L pour le gasoil et environ 1,93 DH/L pour l’essence, relève le rapport.

Et de noter que ceci « traduit et confirme une dynamique de compensation adoptée par les opérateurs du marché et correspond à un effet de rattrapage entre les périodes de l’année ».

Selon la même source, les marges analysées représentent des marges commerciales brutes sur les prix de cession, pondérées par les parts de marché de la distribution de gasoil et d’essence des neuf sociétés concernées.

Ainsi, le rapport révèle que les marges brutes moyennes pondérées du T3-2024, dégagées sur la vente du gasoil fluctuent entre un minimum de 1,35 DH/L et un maximum de 1,59 DH/L.

Quant à l’essence, les niveaux de marges brutes demeurent relativement élevés de près de 0,54 DH/L par rapport à celles du gasoil et ont varié entre un minimum de 1,86 DH/L et un maximum de 2,11 DH/L.

Dans le détail, le Conseil de la concurrence fait remarquer que l’évolution des marges brutes moyennes du marché a enregistré deux périodes distinctes, aussi bien pour le gasoil que pour l’essence.

Une première période allant de la 1ère quinzaine de juillet à mi-août, caractérisée par une tendance baissière des niveaux de marges brutes, passant de 1,54 DH/L à 1,35 DH/L soit une baisse de 19 centimes par litre pour le gasoil, et de 2,03 DH/L à 1,86 DH/L soit une baisse de 17 centimes par litre dans le cas de l’essence

La deuxième période couvre, quant à elle, le reste des quinzaines du 3ème trimestre de 2024, où les marges brutes se sont inscrites dans un trend légèrement haussier, passant de 1,35 DH/L à 1,46 DH/L soit une hausse de 11 centimes par litre à la fin du mois de septembre pour le gasoil, et de 1,86 DH/L à 2 DH/L soit une hausse de 14 centimes par litre en ce qui concerne l’essence. Des pics respectifs de 1,51 DH/L et de 2,11 DH/L ont été enregistrés vers la 2ème quinzaine d’août.

À rappeler que la diffusion de ce quatrième reporting s’inscrit dans le cadre du suivi de l’exécution des engagements pris par neuf sociétés actives sur le marché du gasoil et d’essence, concernées par les accords de transaction conclus avec le Conseil de la concurrence.