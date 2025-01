Propagation de la rougeole: les Marocains doivent-ils s’inquiéter ?

Après la propagation de la rougeole dans les écoles et les établissements pénitentiaires des régions du Nord, de Souss-Massa et d’Al Haouz, Mohamed El Youbi, le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé et de la Protection sociale, a déclaré que la situation est devenue préoccupante, surtout après l’enregistrement d’environ 25.000 cas d’infection en 15 mois.

Contacté par Le Site info, El Youbi a indiqué que les citoyens doivent impérativement recevoir les doses de vaccination contre cette maladie, précisant que le ministère a lancé une campagne à cet effet et pris un ensemble de mesures préventives.

Le responsable a également souligné que si les citoyens ne répondent pas à cette campagne, d’autres maladies comme le tétanos, la poliomyélite, l’hépatite virale ou encore la tuberculose pourraient se propager.

El Youbi a précisé que la raison de la propagation de la rougeole parmi les enfants est le fait que de nombreux d’entre eux n’ont pas reçu le vaccin durant la période de la covid-19. «De nombreux marocains, après la pandémie du coronavirus, ont commencé à douter de l’efficacité des vaccins, ce qui a conduit à la situation actuelle», souligne le responsable.

El Youbi a ajouté que la rougeole se transmet facilement d’une personne à une autre. Une personne infectée peut contaminer environ neuf autres, en particulier celles qui n’ont jamais été vaccinées. Il a d’ailleurs appelé les familles à vérifier les carnets de vaccination de leurs enfants afin de s’assurer qu’ils ont reçu les doses nécessaires.

H.M.