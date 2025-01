Jardin zoologique: l’attraction la plus visitée de Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Depuis son ouverture en 2012, le Jardin zoologique national de Rabat a accueilli plus de 6 millions de visiteurs, avec en moyenne 500.000 visiteurs par an, se classant ainsi à la tête des attractions les plus visitées de la capitale et des espaces de divertissement les plus prisés du pays.

Le zoo célèbre en ce mois de janvier 2025 son 13ème anniversaire qui sera marqué par l’organisation, du 9 au 14 janvier, d’animations festives et d’ateliers pédagogiques visant à promouvoir l’éducation à l’environnement, en tant qu’espace de découverte et d’apprentissage pour les jeunes générations, indique un communiqué du Jardin zoologique national de Rabat.

Cette célébration constitue, par ailleurs, une occasion pour revenir sur le rôle du zoo dans la préservation de la biodiversité et l’éducation à l’environnement et pour dresser le bilan de sa mission en tant qu’acteur clé dans la conservation de la faune sauvage marocaine et africaine, note la même source. Composée de plus de 2.000 animaux représentant 190 espèces, dont la plus grande collection de Lions de l’Atlas au monde, la collection animale dont dispose le site lui confère le statut de première plateforme de conservation de la faune sauvage à l’échelle nationale, avec un parti pris pour les espèces endémiques marocaines et les espèces africaines, relève le communiqué. La stratégie de conservation se base sur la constitution de noyaux fondateurs des espèces sauvages éteintes dans la nature ou en danger d’extinction et le renouvellement des groupes reproducteurs, soit à travers les nouvelles naissances ou à travers de nouvelles acquisitions provenant du réseau de zoos et d’institutions zoologiques partenaires à travers le monde. A titre d’exemple, plus de 220 naissances ont été enregistrées en 2024 parmi les lions de l’Atlas, les ibis chauves, les singes magots, les gazelles de Thompson, les addax et les mouflons à manchettes et plus de 50 animaux ont été acquis de zoos étrangers tels que les lycaons, les antilopes sahariennes, les reptiles et les oiseaux comme l’outarde houbara.

Sur le plan des actions en faveur de la préservation de la biodiversité locale, diverses études ont été menées sur les espèces marocaines, leurs habitats naturels et les écosystèmes africains dans le cadre de projets de recherche scientifique et de plans visant à l’approfondissement des connaissances et à l’échange d’expertises entre la communauté de scientifiques et de chercheurs sur les espèces animales, notamment les plus vulnérables.

Dans la perspective de 2025 et dans l’objectif de la modernisation de l’expérience visiteurs, le Jardin zoologique national a planifié le recours à la digitalisation de ses plateformes par le biais de solutions connectées adaptées aux besoins contemporains du public. Parallèlement, et dans la continuité de sa stratégie de conservation et de recherche scientifique, un plan est déployé pour diversifier l’offre du zoo en termes d’enrichissement de sa collection animale et d’amélioration du bien-être animal, tout en jouant le rôle de hub ouvert aux différents intervenants dans le domaine des études sur la faune sauvage à l’échelle régionale.

