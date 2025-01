Maroc-Espagne : ouverture imminente des bureaux de douane à Bab Sebta et Bab Melilia

Un accord maroco-espagnol pour l’ouverture des bureaux de douane aux postes frontaliers de Sebta et Melilia aurait été trouvé entre les responsables des deux pays.

Les bureaux de douane qui seront ouverts prochainement n’ont aucun lien avec le retour des échanges de marchandises entre les deux frontières, ni avec le retour du passage des commerçants de biens privés ou de ceux habitués à la contrebande.

Selon le quotidien arabophone « Al Akhbar » dans son édition de ce lundi 6 janvier 2025, l’ouverture des bureaux de douane s’inscrit dans le cadre d’une opération commerciale organisée qui se fera de manière légale selon la législation douanière, et concernera des entreprises spécialisées et non des individus.