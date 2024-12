La prison d’Oukacha réagit aux accusations de « torture à mort de détenus »

Par LeSiteinfo avec MAP

L’administration de la prison locale de « Aïn Sebaa 1 » à Casablanca a démenti, lundi, les accusations de « torture à mort de détenus », portées par un ancien pensionnaire de l’établissement pénitentiaire contre le chef du service de sécurité et de discipline de la prison.

Réagissant dans une mise au point aux accusations véhiculées au moyen de vidéos postées sur Youtube, l’administration de la prison affirme que toutes les accusations avancées par l’ancien prisonnier contre le chef du service de sécurité et de discipline sont « infondées », ajoutant que ce fonctionnaire accomplit ses tâches conformément aux règles prévues par la loi régissant les établissements pénitentiaires, sous la supervision du directeur de la prison.

L’ex-détenu aux nombreux antécédents est connu pour son comportement agressif à l’égard du personnel et des détenus, souligne la même source, ajoutant qu’il a commis, durant sa dernière incarcération, plusieurs infractions liées à la violence au sein de l’établissement.

Ledit détenu est un récidiviste condamné à plusieurs reprises notamment pour fraude, vol, possession et consommation de stupéfiants, et port d’arme dans des circonstances menaçant la sécurité des personnes et des biens, rappelle la même source. Compte tenu de la gravité des accusations contenues dans les enregistrements précités et qui portent atteinte à l’image du secteur pénitentiaire et à la réputation de son personnel, la direction de l’établissement a décidé de déposer une plainte auprès des autorités judiciaires compétentes contre l’ex-détenu en question.