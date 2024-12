Aéroports du Maroc: vers la réduction du temps entre l’atterrissage et la sortie des passagers

Par LeSiteinfo avec MAP

Le développement des installations aéroportuaires et l’amélioration de la qualité de leurs prestations permettront de réduire à moins de 25 minutes, contre 45 actuellement, le temps entre l’atterrissage et la sortie des passagers de l’aéroport, a affirmé, mardi, le ministre du Transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh.

Dans sa réponse à une question du groupe Authenticité et Modernité sur la mise à niveau des aéroports, lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des conseillers, le ministre a fait savoir que l’Office national des aéroports se penche sur la réalisation de projets de modernisation de plusieurs aéroports nationaux afin d’atteindre une capacité d’accueil d’environ 80 millions de passagers à l’horizon 2030, dans le cadre des préparatifs pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

Dans ce sens, le ministre a relevé que la capacité d’accueil de l’aéroport Rabat-Salé atteindra 5 millions de passagers d’ici fin 2025, grâce à un investissement de 2 milliards de DH, tandis que celle de l’aéroport de Tanger, devra passer de 3 à 7 millions de passagers d’ici fin 2029, avec un investissement de 3 milliards de DH.

S’agissant de l’aéroport de Marrakech, qui accueille actuellement 9 millions de passagers, Kayouh a précisé que sa capacité va passer, d’ici fin 2029, à 16 millions de voyageurs, avec un investissement de 3 milliards de DH. De même, la capacité d’accueil de l’aéroport d’Agadir passera de 3 à 7 millions de passagers d’ici la même échéance, avec un investissement de 2,5 milliards de DH.

Kayouh a ajouté que la capacité d’accueil de l’aéroport de Fès (2 millions de passagers actuellement) atteindra 5 millions de passagers d’ici fin 2029, avec un investissement de 1,5 milliard de DH, alors que celle de l’aéroport de Tétouan passera de 150.000 voyageurs actuellement à environ un million de passagers à la fin 2026, grâce à un investissement de 300 millions de DH.

Pour l’aéroport Mohammed V de Casablanca, le ministre a indiqué que sa capacité d’accueil, actuellement de 15 millions de passagers, passera d’ici fin 2029, à 45 millions de voyageurs, avec un investissement de 25 milliards de DH, ce qui permettra à cette infrastructure aéroportuaire de rivaliser avec les plus grands aéroports du monde.

S.L.