Cyclone Chido à Mayotte : le Roi Mohammed VI présente ses condoléances à Emmanuel Macron

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République française, Emmanuel Macron, suite au passage du cyclone Chido sur l’archipel de Mayotte.

Dans ce message, SM le Roi dit avoir « appris avec émotion le passage dévastateur du cyclone Chido sur Mayotte ».

« En ce moment douloureux pour votre Nation, Je vous adresse et, à travers vous, au peuple français et aux familles endeuillées, Mes sincères condoléances et l’expression de Ma profonde compassion », écrit le Souverain.

« Mes pensées vont également aux blessés et aux sinistrés », ajoute SM le Roi, soulignant que « le Royaume du Maroc partage la peine de votre peuple ami et l’assure de toute sa solidarité dans l’épreuve ».