Le roi Mohammed VI écrit à l’émir du Qatar

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’émir de l’État du Qatar, Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur à Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple qatari frère sous sa sage conduite.

Le roi saisit cette occasion pour réitérer à Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani sa ferme détermination à poursuivre l’action commune en vue de promouvoir et consolider les relations de coopération constructive unissant les deux pays, au service des deux peuples frères.

S.L