Disparition d’un touriste belge à Agadir: du nouveau dans l’affaire

Par LeSiteinfo avec MAP

Le corps d’un homme, dans un état avancé de décomposition, a été découvert lundi après-midi dans un ravin au niveau d’une zone forestière adjacente à la plage à la commune de Tamri, ont annoncé les autorités locales de la Wilaya de la région de Souss-Massa, soulignant qu’il pourrait s’agir du corps du touriste belge disparu depuis fin novembre dernier, dans l’attente des résultats de l’expertise génétique sur les échantillons de l’ADN du défunt.

Les premières constatations sur le terrain et les effets personnels découverts en haut du ravin favorisent l’hypothèse selon laquelle la victime aurait perdu la vie suite à sa chute, ajoutent les mêmes sources.

Les services de la Gendarmerie Royale ont ouvert une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances et tenants et aboutissants de cet incident, précisent les autorités locales, notant que le corps de la victime a été mis à la disposition de l’autopsie en vue de relever les empreintes génétiques, les soumettre aux analyses et expertises nécessaires et procéder aux éventuelles comparaisons et concordances.

S.L