SoGé. Youssef ZERRARI : “L’expérience client au cœur d’un modèle bancaire 100% en ligne”

Youssef ZERRARI

Directeur de la BU SoGé

Dans un environnement bancaire de plus en plus digitalisé, placer l’expérience client au cœur de sa stratégie devient un atout majeur. À travers ce modèle bancaire 100 % en ligne, SoGé redéfinit les standards de la relation bancaire en offrant une expérience fluide, personnalisée et entièrement dématérialisée.

Vous venez de décrocher pour la seconde année consécutive le label «Élu Service Client de l’Année» (ESCDA 2025). Comment le vivez-vous ?

Nous sommes très fiers. Cette distinction met en lumière notre engagement constant à offrir des solutions bancaires digitales à la pointe de la technologie en veillant à garder l’humain au cœur de la relation client.

Cette consécration reflète le travail de nos équipes à faire évoluer les services bancaires pour répondre et anticiper les besoins de nos clients. Nous adressons nos sincères remerciements aux clients SoGé pour leur confiance renouvelée. Ensemble, nous continuons à faire progresser le modèle SoGé en faveur de l’autonomie, de la simplicité et de l’inclusion financière.

L’IA fait-elle désormais partie des composantes de votre relation client ?

SoGé réinvente la relation client, en veillant à offrir aux clients des parcours simples, pratiques et fluides, avec à l’appui un service client de grande qualité, joignable et réactif via de nombreux canaux distants. Les offres de services et les parcours digitaux SoGé continueront à se développer, en explorant les nouvelles technologies.

L’intelligence artificielle en fait bien évidemment partie et SoGé l’a déjà adoptée depuis son lancement à travers l’intégration des technologies d’IA comme l’usage de la biométrie et du Machine Learning ainsi que l’hyper-automatisation à travers des solutions BPM, RPA et Data.

Quels sont les nouveaux défis que le label ESCDA 2025 vous incite à relever ?

SoGé œuvre à mettre en place des solutions novatrices qui permettent aux clients de gérer leurs finances en toute autonomie, de façon simple et ludique. Le lancement récent de la première solution digitale de gestion de budget, intégrée dans une application bancaire, témoigne de la volonté de l’écosystème SoGé de réinventer les solutions bancaires au profit de services à valeur ajoutée et de parcours sans rupture 100% à distance. Les challenges sont encore nombreux à relever tant sur l’évolution de l’offre de service que sur l’amélioration constante des parcours client.

L’obtention de cette distinction nous conforte dans notre position d’aller de l’avant vers des horizons où l’innovation et la sécurité, enjeux phares de la digitalisation, cohabitent pour faire du modèle SoGé la première néobanque du Maroc toujours à l’écoute de ses clients.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO