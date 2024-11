Rive méditerranéenne et atlantique : Dakhla Atlantique complète la trilogie portuaire

Après Tanger Med et Nador West Med sur la rive méditerranéenne, le Maroc consolide son ambition portuaire au sud à travers la réalisation du port de Dakhla Atlantique, dont la mise en service est prévue pour 2028. Au-delà d’une infrastructure maritime, cette enceinte, dont le coût est de 12,5 MMDH, est l’un des projets phare de la stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030.

Le Maroc a su tirer parti de son positionnement stratégique du Maroc en Méditerranée, grâce notamment au port de Tanger Med, opérationnel depuis 2007, et à la mise en service du port de Nador West Med à partir de l’année 2025. Désormais, le Royaume vise la consolidation de sa vocation atlantique en renforçant son ancrage dans le sud du Royaume à travers la réalisation du port de Dakhla Atlantique en phase d’exécution.

Il est question de maintenir le positionnement du Maroc en tant que hub portuaire et logistique régional tout en consolidant la profondeur africaine du pays déjà entamée sur le plan terrestre avec la réalisation de la voie express Tiznit-Dakhla. Et ce, en offrant aux provinces du Sud une ossature et un accélérateur d’intégration régionale dans la continuité du Nouveau modèle de développement et la nouvelle logique de développement sur le versant atlantique. À cet égard, le port de Dakhla Atlantique, dont la mise en service est prévue pour 2028, a vocation à devenir la porte d’entrée du Maroc vers le reste du continent.

Au-delà d’une infrastructure maritime, cette enceinte sera un hub logistique et portuaire pour l’Afrique de l’Ouest. Avec un investissement conséquent de l’ordre de 12,5 MMDH, le port Dakhla Atlantique est l’un des projets phare de la stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030. Les travaux accomplis par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, à travers une direction chargée de superviser la réalisation du port Dakhla Atlantique, ont déjà franchi un cap important avec un taux d’avancement dépassant les 30 %.

Outre la mise en place des infrastructures portuaires essentielles, le port sera marqué par la création de la zone industrielle et logistique adossée au port de Dakhla Atlantique. Cette zone, baptisée la West Africa Free Zone, avec ses 1.000 hectares dédiés à des activités industrielles et commerciales, deviendra un moteur de compétitivité pour le Maroc. Elle facilitera également les échanges commerciaux interafricains tout en renforçant l’offre exportable du Maroc.

Nador West Med : le chantier achevé à 95%

Parallèlement, les travaux du port de Nador West Med se poursuivent pour une ouverture à partir de l’année 2025 de la pièce maîtresse de l’Initiative royale pour le développement de l’Oriental, la plateforme industrialo-portuaire de Nador West Med, qui permettra à la région de se positionner sur l’échiquier maritimo-portuaire méditerranéen. Une fois mis en exploitation, ce maillon de l’offre portuaire de l’Oriental permettra au Maroc de s’appuyer sur deux moteurs de croissance au niveau de la rive sud de la méditerranée.

Il s’agit du port de Tanger-Med, qui est opérationnel depuis 17 ans, et de Nador West Med, qui est un aboutissement de la vision royale au niveau du nord-est du Royaume. En 2023, la société «Nador West Med» a poursuivi la réalisation des travaux d’infrastructures portuaires, frôlant un taux de réalisation de 95%. Durant l’année 2023, deux conventions spécifiques ont été signées avec les partenaires concernés pour financer l’approvisionnement du port en eau potable et en électricité.

Pour 2024, les investissements prévisionnels s’élèvent à 2,772 MMDH alors que les prévisions pour 2025-2026 atteignent 975 MDH, dont 826 MDH pour 2025 et 149 MDH pour 2026. Concernant la connectivité du port, le financement de l’autoroute Nador-Guercif a été mobilisé grâce à des prêts de la BAD et de la BID, avec une mise en service prévue pour 2027.

Pour la liaison ferroviaire, les études techniques sont achevées et le montage de financement est en cours de négociation. Pour la composante «Zones d’activité», une première phase de 800 hectares sera mise en service en même temps que le port. Une filiale, créée en 2023, sera chargée du développement, de l’aménagement, de la gestion et de la commercialisation de cette zone, pour un coût prévisionnel de 2,5 MMDH (hors foncier).

En outre, il a été procédé au lancement des études de conception et structuration des projets de terminal du gaz naturel (GNL) de Nador West Med et du Gazoduc de connexion à Mohammédia via le gazoduc Maghreb-Europe (GME). Aussi, l’ONHYM poursuit la réalisation des études et des concertations avec les partenaires en vue de la concrétisation du projet stratégique du gazoduc Maroc-Nigeria avec le lancement en 2025 des appels d’offres qui couvriront le volet afférent à ce projet au Maroc. Pour rappel, la première phase du projet comprendra le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal.

Tanger Med : l’entrée au classement du Top 20 mondial

Par ailleurs, le complexe portuaire Tanger Med continue d’affirmer son leadership en Méditerranée et en Afrique, consolidant son rôle en tant que plateforme de référence pour les échanges commerciaux nationaux en assurant actuellement 55% de l’import et l’export du Royaume tant en valeur qu’en volume. Premier port en Méditerranée et en Afrique, le port Tanger Med a intégré le Top 20 mondial des ports à conteneurs en se classant 19e sur 500, selon le dernier classement de référence, publié en mars 2024 par Alphaliner.

De ce fait, il est l’unique port méditerranéen et africain à intégrer ce classement en traitant 122,44 millions de tonnes de marchandises en 2023 (13,6% par rapport à 2022) contre 103 millions de tonnes de marchandises déjà à fin septembre 2024 (12,5%) avec 8,6 millions de conteneurs EVP en 2023.

De plus, la plateforme industrielle de Tanger Med a attiré un investissement total de 6,15 MMDH en 2023 alors que le Groupe Tanger Med a réalisé un chiffre d’affaires de 8,944 MMDH en 2023, principalement porté par le pôle portuaire et logistique à hauteur de 7,969 MMDH, soit une hausse de 12% par rapport à 2022 (8,017 MMDH).

À fin septembre 2024, Tanger Med Port Authority (TMPA) a réalisé un chiffre d’affaires de 3 MMDH en hausse de 11% par rapport à la même période un an auparavant. TMPA a également investi 5,5 MMDH en infrastructures à fin septembre 2024. Les projections pour la période 2025-2027 prévoient un chiffre d’affaires de 9,795 MMDH, 10,223 MMDH et 10,832 MMDH respectivement en 2025, 2026 et 2027. Les investissements prévus s’élèvent à 2,204 MMDH pour 2025, 3,086 MMDH pour 2026 et 1,188 MMDH pour 2027, avec des projets structurants portant notamment sur l’extension du port de Tanger Med Passagers et l’aménagement des zones industrielles.

Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO