Xi Jinping: «La Chine continuera à travailler avec le Maroc»

Le président chinois Xi Jinping a affirmé, jeudi, que la Chine était disposée à maintenir sa collaboration avec le Maroc afin de se soutenir mutuellement sur les questions liées à leurs intérêts fondamentaux et de promouvoir davantage le développement du partenariat stratégique entre les deux pays ».

Le président a assuré, en marge de sa courte visite au Royaume, que les relations entre la Chine et le Maroc connaissent un développement fructueux, marqué par une coopération pratique efficace et des échanges de plus en plus dynamiques dans divers domaines.

La Chine se dit également prête à collaborer avec le Maroc pour mettre en œuvre les conclusions du Sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine et de la 10e Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-arabe. Elle aspire aussi à renforcer les résultats concrets de leur coopération dans divers domaines, a affirmé le président.

La Chine soutient les efforts du Maroc pour préserver la sécurité et la stabilité nationales, a précisé Xi, appelant les deux pays à élargir les échanges culturels et interpersonnels afin de renforcer davantage les relations entre les deux pays.

Lors de sa visite au Royaume, le Chef d’Etat était accompagné d’une délégation composée notamment de Cai Qi, membre du comité permanent du bureau politique et directeur général du comité central du Parti Communiste Chinois (PCC), Wang Yi, membre du bureau politique du comité central du PCC et directeur du bureau de la commission centrale des Affaires étrangères, et de Hua Chunying, vice-ministre des affaires étrangères.

