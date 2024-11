Journée mondiale des transports durables : l’ONCF lance des billets écolos à 89 dirhams

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a lancé une offre spéciale portant sur la vente de 2.000 billets « Ecolos » à un prix exceptionnel de seulement 89 dirhams, à l’occasion de la Journée Mondiale des Transports durables proclamée, chaque année le 26 novembre, par les Nations Unies.

Ces billets sont valables sur les trajets grandes lignes des trains « Al Atlas » et seront disponibles en ligne, le mardi 26 novembre 2024, dès minuit, indique un communiqué de l’ONCF.

Ainsi, l’ONCF invite les clients à s’en informer sur son site web ( www.oncf-voyages.ma ) et sur ses pages de réseaux sociaux, ou à contacter le Centre de Relation Client (2255).

Et de noter que la célébration mondiale de cette journée vise notamment à sensibiliser les citoyens à adopter des modes de transport écologique, économique et sûr, comme le train qui constitue une solution exemplaire.

Dans ce cadre, et en tant qu’acteur clef de la transition écologique et innovante, l’ONCF a entrepris une panoplie d’initiatives et d’actions concrètes et durables, notamment le développement du réseau, du train à grande vitesse « Al Boraq », l’excellence opérationnelle, la résilience des infrastructures et la fiabilité du matériel roulant.

A cela s’ajoutent le recours à l’énergie éolienne (90% des trains électriques circulent à l’énergie verte), l’utilisation des énergies photovoltaïques au niveau des gares et bâtiments, l’évaluation annuelle des bilans carbone et l’adoption des systèmes d’éco-conduite et d’écoconception…

Ce cap sur la transition écologique ONCF, s’est matérialisé par des bénéfices tangibles, avec une contribution considérable à la mobilité nationale (53 millions de voyageurs et plus de 17 millions de tonnes de marchandises), des plans de transport étoffés, des offres diversifiées et compétitives à toutes les catégories, une tarification modulable, un niveau de qualité et de confort appréciable, des gares transformées en pôles d’échanges, des taux performants en satisfaction des clients et régularité des trains, un accompagnement soutenu des stratégies sectorielles.

Il s’agit également du niveau élevé de sécurité et de sûreté et des coûts externes réduits jusqu’à 9 fois moins élevés que les modes routiers, souligne la même source.

En outre, l’empreinte carbone de l’ONCF enregistre, au fil des années, une diminution nettement considérable en dépit de l’évolution remarquable du recours au mode ferroviaire (-20% des émissions de Gaz à Effet de Serre entre 2023 et 2022).

Ainsi, l’ONCF réaffirme son engagement envers une mobilité alliant responsabilité, durabilité et innovation, avec l’objectif ambitieux d’atteindre la carbo-neutralité à l’horizon 2030. un bon titre pour cet article