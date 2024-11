Recensement: le nombre d’habitants au Maroc est connu

Le Maroc compte désormais 36,8 millions d’habitants. C’est qui ce qui ressort du dernier recensement réalisé en septembre 2024. D’après une copie de la note de présentation du projet de décret relatif au recensement, paraphé par le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, la population légale au Maroc est de 36.828.330 d’habitants, signant ainsi une progression de 8,8% par rapport à 2014.

Le même document annonce que le nombre de ménages a atteint 9.275.083, progressant de près de 27% en dix ans. La population étrangère résidant au Maroc a également enregistré une progression importante. 148.152 ressortissants étrangers vivent aujourd’hui dans le Royaume, soit une hausse de 71,86%.

Lors du Conseil de gouvernement prévu ce jeudi, le projet sera présenté et approuvé avant que le Haut-Commissariat au Plan (HCP) ne publie les résultats complets au Bulletin officiel.

Rappelons que les données recueillies dans le cadre du recensement ont été centralisées et sécurisées en forme numérique au Centre de gestion des données mis en place par le HCP à cet effet.

salue les efforts déployés par les chercheurs, les observateurs et les superviseurs, qui ont fait preuve d’une grande éthique et d’un respect total des particularités et des traditions.

L’institution salue également tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette opération nationale d’envergure dans les meilleures conditions, en particulier aux agents des autorités locales ainsi qu’aux différents services de sécurité.

H.M.