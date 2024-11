Eau et électricité: la SRM Marrakech-Safi entre en service

Par LeSiteinfo avec MAP

La Société Régionale Multiservices Marrakech-Safi, dont la mission principale est la gestion des services d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide, a été lancée officiellement, vendredi, à Marrakech.

Cette initiative, menée dans la région de Marrakech-Safi et similaire aux autres régions du Royaume, vise à unifier la relation avec les clients, simplifier les démarches, améliorer la qualité des services et les rapprocher des citoyens afin de répondre efficacement à leurs attentes et contribuer à l’amélioration du climat des affaires.

La société, dont la cérémonie de lancement a été présidée par le wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, aura également pour mission de garantir des services de haute qualité répondant aux besoins des citoyens, en remplacement des distributeurs précédents, à savoir la RADEEMA à Marrakech, la RADEES à Safi, et l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable.

Le périmètre d’intervention de la société couvre les préfectures de Marrakech et les provinces de Chichaoua, Al Haouz, El Kelaâ des Sraghna, Essaouira, Rehamna, Safi et Youssoufia.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur général de la société, Iqbal Toumi, a qualifié ce lancement de « moment important et exceptionnel », précisant qu’il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 83-21 relative aux sociétés régionales multiservices.

Il a ajouté que cette occasion est propice pour informer les différents responsables et intervenants du contenu du contrat de gestion, d’une durée de 30 ans, notant que la société dessert 251 collectivités territoriales regroupant près de 4,9 millions d’habitants.

Le directeur a également souligné les défis à relever, particulièrement dans une région connaissant une croissance urbaine et démographique rapide, ajoutant que cette région dispose de potentiels de développement importants à exploiter.

Toumi a, en outre, insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts des divers acteurs pour répondre aux exigences des citoyens, afin de garantir la qualité des services et l’équité territoriale.

La société a été fondée avec un capital de 100 millions de dirhams, réparti entre l’État (25 %), le groupement des collectivités territoriales de distribution (40 %), l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (25 %) et le Conseil régional (10 %).

La création des sociétés régionales multiservices s’inscrit dans le cadre de la régionalisation avancée et de l’application de la loi 21.83, visant à établir une société dans chaque région pour coordonner l’action des différents acteurs du secteur de la distribution, augmenter l’efficacité des investissements, fournir les ressources nécessaires et combler les lacunes en matière de distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide.

La cérémonie de lancement a réuni plusieurs responsables des services extérieurs, des représentants des institutions et des autorités locales.

