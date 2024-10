Célébration du « Día de los Muertos » au Toro Marrakech du 31 octobre au 2 novembre

Toro Marrakech célèbre le « Día de los Muertos », fête mexicaine traditionnelle dédiée au souvenir des défunts, marquée par des rituels colorés et symboliques, avec une série d’événements du 31 octobre au 2 novembre.

Les visiteurs seront ainsi plongés dans la tradition mexicaine à cette occasion. Ce restaurant pan-latin, sous la direction du chef Richard Sandoval, propose trois soirées marquées par des créations culinaires spécialement inspirées des symboles de cette fête mexicaine emblématique.

L’ambiance se distingue par un décor riche en couleurs et en symboles culturels mexicains, où chaque élément transporte les invités dans un univers immersif. La fête sera rythmée par un groupe live et des performances de danseuses qui apportent une touche d’authenticité et de mystère à cet hommage vibrant.

L’événement offre un mélange entre tradition et modernité, alliant des saveurs travaillées et des moments d’émotion, pour faire du Día de los Muertos à Toro Marrakech une expérience où mémoire et héritage sont à l’honneur.