Lutte contre les bidonvilles à Casablanca: un deuxième lot de familles relogé

Par LeSiteinfo avec MAP

Une cérémonie de remise des clés d’appartements au deuxième lot de familles bénéficiaires de l’opération de relogement des habitants du quartier « Mkhazniya » situé à El Hank, a eu lieu vendredi au siège de l’annexe de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa.

Cette cérémonie a été présidée par le Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, et le gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, Aziz Dades, en présence de la présidente du conseil communal de Casablanca, Nabila Rmili, ainsi que de plusieurs élus, agents d’autorité et autres personnalités.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de relogement des habitants des bidonvilles visant à améliorer les conditions de vie des citoyens, tout en œuvrant à faire de Casablanca une ville sans bidonvilles, compte tenu de son poids économique et social, et des enjeux et contextes actuels.

Dans des déclarations à la MAP à cette occasion, plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur joie de bénéficier du relogement, saluant la procédure simplifiée et rapide dans le traitement des dossiers des personnes souhaitant bénéficier du nouveau programme de lutte contre les bidonvilles.

Ainsi, (A-Y), l’un des bénéficiaires de l’opération de relogement des habitants du quartier « Mkhazniya », a exprimé sa joie de recevoir la clé de son nouveau logement qui dispose de toutes les conditions de vie décente, louant l’emplacement de son nouvel appartement à proximité des transports publics et des différents services essentiels.

De son côté, (M.Y) a exprimé son immense joie de quitter le bidonville du quartier Mkhazniya où elle vivait depuis plus de six décennies, affirmant qu’en obtenant un appartement répondant aux conditions d’un logement décent, elle a enfin réalisé son rêve de toujours. Elle a également souligné que les procédures administratives pour demander à en bénéficier étaient simples et rapides.

Cette opération est la deuxième après la première remise des clés qui a eu lieu le 4 octobre courant. L’opération de relogement concerne dans son ensemble environ 1.200 familles du quartier « Mkhazniya ».

Il est à noter que les critères adoptés dans la sélection de ces appartements, selon le nouveau programme, comprennent notamment l’emplacement géographique attractif, la disponibilité des transports publics, des différents services publics et sociaux, des équipements de proximité nécessaires, ainsi que la qualité de la construction et le respect total des plans autorisés.

À cet effet, des commissions ont été formées au niveau des différentes préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements où se trouvent les sites d’accueil, pour le suivi assidu et continu de la réalisation de ces appartements, afin de garantir la qualité de leur réalisation et celle des équipements essentiels, ainsi que leur livraison dans les délais fixés et selon les calendriers convenus.

S.L.