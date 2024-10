Escobar du Sahara : le parquet refuse de convoquer l’ex-Président de la CAF, Ahmad Ahmad

Le parquet de la Chambre de première instance près de la Cour d’appel de Casablanca a rejeté, ce vendredi 25 octobre, la demande de la défense des accusés dans l’affaire « Escobar du désert » visant à convoquer Ahmad Ahmad, l’ancien président de la Confédération africaine de football (CAF).

La défense des accusés avait demandé la comparution de l’ancien président de la CAF, en se basant sur le fait que tout citoyen étranger introduisant des sommes d’argent doit les déclarer préalablement auprès des douanes pour en obtenir l’autorisation.

Le parquet a également refusé, au cours de cette audience en cours, la convocation d’Ahmed Benbrahim, surnommé « Escobar du désert », en tant que témoin dans ce dossier où Saïd Naciri et Abdennebi Bioui, parmi d’autres, sont poursuivis.

Saïd Naciri, ancien président du club du WAC et membre du PAM est poursuivi pour des accusations principalement liées à la falsification de documents officiels par la création de contrats et leur usage, la participation à des ententes en vue de la possession et du trafic de drogues, la fraude et la tentative de fraude, l’abus de pouvoir, l’incitation à faire de fausses déclarations sous menace, la dissimulation de biens provenant de délits, ainsi que la falsification et l’usage de chèques falsifiés, et enfin l’exercice abusif de l’autorité portant atteinte à la liberté personnelle pour satisfaire des intérêts personnels.