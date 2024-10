La photo officielle du gouvernement Akhannouch II

Le roi Mohammed VI a reçu mercredi 19 Rabii II 1446 H, correspondant au 23 octobre 2024, à la Salle du Trône au Palais Royal de Rabat, le chef du gouvernement et les membres du gouvernement dans sa nouvelle mouture après restructuration de l’architecture gouvernementale.

Il s’agit de :

Aziz Akhannouch : Chef de gouvernement.

Abdelouafi Laftit: ministre de l’Intérieur.

Nasser Bourita: ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger.

Abdellatif Ouahbi : ministre de la Justice.

Ahmed Toufiq: ministre des Habous et des Affaires islamiques.

Mohamed Hajoui: Secrétaire général du gouvernement.

Nadia Fettah: ministre de l’Économie et des Finances.

Nizar Baraka : ministre de l’Equipement et de l’Eau.

Mohamed Saad Berrada: ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.

Amine Tahraoui : ministre de la Santé et de la Protection sociale.

Fatima Ezzahra El Mansouri : ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

Ahmed Bouari : ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Younes Sekkouri Oubbahessou : ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences.

Ryad Mezzour : ministre de l’Industrie et du Commerce.

Fatim-Zahra Ammor : ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

Azzedine El Midaoui : ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

Leila Benali : ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.

Abdessamad Kayouh : ministre du Transport et de la Logistique.

Mohamed Mehdi Bensaid: ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Naima Ben Yahia: ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille.

Abdellatif Loudiyi: ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale.

Karim Zidane: ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques.

Fouzi Lekjaa: ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du budget.

Mustapha Baitas: ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement.

Amal El Fallah Seghrouchni: ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Zakia Driouich, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Eaux et forêts, chargée de la Pêche maritime.

Omar Hejira, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du Commerce extérieur.

Adib Benbrahim, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, chargé de l’Habitat.

Hicham Sabiry, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, chargé de l’Emploi.

Lahcen Essaadi, secrétaire d’Etat auprès de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

Abdeljebbar Rachidi, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, chargé de l’Insertion sociale.

Par la suite, les nouveaux ministres ont prêté serment devant le roi.

A cette occasion, le roi a posé pour une photo-souvenir avec les membres du gouvernement.

Cette audience s’est déroulée en présence du chambellan du roi, Sidi Mohammed El Alaoui.

S.L.