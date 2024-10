Un lionceau de l’Atlas est né au zoo de Rabat !

Par LeSiteinfo avec MAP

Un lionceau de l’Atlas né au mois d’août au jardin zoologique national de Rabat (JZN), sera présenté aux visiteurs à partir du dimanche, au sein de la biozone « Savane », a annoncé le zoo jeudi.

« Pendant cet été 2024, un lionceau de l’Atlas a vu le jour au Jardin Zoologique National de Rabat (JZN) et est sous l’observation des équipes zootechniques, dans le cadre des mesures du suivi vétérinaire et des soins particuliers dont bénéficie cette espèce éteinte à l’état sauvage depuis le début du siècle dernier », a précisé le JZN dans un communiqué, notant que cette naissance est une première depuis la formation d’un nouveau groupe de lions de l’Atlas en 2022, et est le fruit du programme de conservation de cette espèce endémique et emblématique du patrimoine animal marocain.

« Actuellement âgé de quatre mois, le jeune lion de l’Atlas né au mois d’août, prend progressivement ses marques auprès des autres membres du groupe des lions de l’Atlas, et pourra être observé avec sa maman à partir du 20 octobre 2024, au sein de la biozone Savane », souligne-t-on.

Le Maroc, réputé pour sa biodiversité singulière et par la richesse de sa faune et de sa flore, est actuellement le seul pays à préserver des lions de l’Atlas et à abriter la plus grande collection au monde de cette espèce dont les effectifs varient entre 30 et 40 individus selon les années.

À travers son programme de conservation, poursuit le communiqué, le zoo vise à maintenir un noyau fondateur de cette espèce, en favorisant d’une part une reproduction régulière et contrôlée et une gestion équilibrée garantissant les conditions de bien être animal d’autre part, avec la finalité d’assurer la diversité génétique indispensable à la survie de cette population sur le long terme.

Des ateliers de sensibilisation à la nécessité de protéger les espèces menacées et les écosystèmes fragiles sont prévus durant les prochaines vacances scolaires dans l’objectif de rappeler l’histoire des lions de l’Atlas et l’importance de cet héritage pour les générations actuelles et futures.

S.L.