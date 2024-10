Tempête Leslie: le Maroc est-il menacé ?

Houcine Youaabed a indiqué que la tempête Leslie s’est formée au milieu de l’Atlantique, à environ 1200 km à l’ouest du Cap Vert.

Dans une déclaration à Le Site info, le responsable communication de la météorologie nationale a assuré que cette tempête s’est transformée en ouragan, selon les mises à jour du centre national américain des ouragans. «Actuellement, la vitesse moyenne du vent est d’environ 120 kilomètres par heure, ce qui témoigne de la puissance de cette tempête», explique Youaabed.

Et d’ajouter : «La tempête Leslie ne devrait pas s’approcher des zones habitées. D’après les prévisions, l’ouragan se déplacera vers le nord-est et s’affaiblira en interagissant avec le courant-jet polaire, ce qui pourrait entraîner des pluies et des vents forts».

Le Maroc est-il concerné par cette tempête ? Selon Youaabed, l’ouragan se trouve à plus de 6000 km des côtes marocaines. «Le Maroc ne risque donc pas d’être touché. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter», a rassuré le responsable. L’ouragan pourrait toutefois avoir un impact sur les Açores avant de se transformer en tempête extratropicale.

Pour rappel, voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 14 octobre 2024 :

– Averses orageuses localement fortes sur le Rif, l’ouest de la Méditerranée, l’Atlas, ses régions Ouest, le Sud-Est, le sud de l’Oriental, le Souss, les plaines Nord et Centre, le Saiss et sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès.

– Faibles pluies éparses sur la région de Tanger et le nord des provinces sahariennes.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Vents assez forts à forts sur l’Oriental, et assez forts sur l’est du Rif et les Haut et Moyen-Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de 07/13°C sur l’Atlas, 18/24°C sur le sud des provinces sahariennes et de 13/19°C sur le reste du pays.

– Températures du jour en hausse sur l’est de la Méditerranée et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

