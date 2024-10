Agadir: plus de 20 quartiers seront réhabilités

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil communal d’Agadir a approuvé lors de la première séance de sa session ordinaire pour le mois d’octobre, le programme global de réhabilitation et de développement de 22 quartiers de la ville pour la période allant de 2025 à 2028.

Mobilisant un montant global de 700 millions dirhams (MDH), ce projet est le fruit d’un partenariat entre le Conseil communal d’Agadir (400 MDH), le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville (150 MDH), et le Conseil de la région Souss-Massa (150 MDH.)

Le projet comprend la modernisation des réseaux routiers, de l’électricité et de l’éclairage public, ainsi que la création de nouveaux espaces verts, le développement des parcs et des terrains de proximité.

En outre, les places publiques seront réaménagées, dans l’optique d’améliorer le paysage urbain de la ville.

Le programme de réhabilitation et de développement de 22 quartiers, s’inscrit dans le cadre des efforts du Conseil communal d’Agadir visant à renforcer la justice territoriale et à améliorer les infrastructures urbaines de la ville, dans le but d’améliorer les conditions de vie et de fournir des services de haute qualité aux habitants.

S.L