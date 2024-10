Marocanité du Sahara: le roi Mohammed VI remercie la France

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a adressé, vendredi, un discours au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème Législature.

Voici le texte intégral du Discours Royal :

“Louange à Dieu,

Paix et Salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses Compagnons.

Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires,

Il M’est agréable, en ouverture de la présente année législative, de M’adresser à vous, et, à travers votre assemblée, aux différentes instances, aux diverses institutions, ainsi qu’à la communauté des citoyens, pour évoquer les derniers développements de l’affaire du Sahara Marocain, considérée par tous les Marocains comme leur première Cause nationale.

S’agissant de la question de notre intégrité territoriale, J’avais affirmé, dès Mon Accession au Trône, notre ferme intention de passer de la phase de gestion proprement dite à une dynamique de changement se déployant à l’intérieur comme à l’extérieur et couvrant tous les volets du dossier.

En la matière, J’avais également appelé à sortir de l’approche purement réactive en faveur d’une logique de prise d’initiative, de fermeté et de proactivité.

Partant de ce postulat, et à la faveur d’une vision claire, Nous avons mené pendant des années une action déterminée et sereine afin que, par tous les moyens disponibles, et en dépit d’un contexte international difficile et complexe, Nous puissions mettre en évidence la justesse de la position de notre pays et faire valoir nos droits historiques légitimes sur notre Sahara.

Aujourd’hui, Dieu soit loué, la Vérité, qui finit toujours par supplanter toute autre considération, s’est révélée avec éclat car les Causes justes triomphent inévitablement.

Dieu a dit : “La vérité est venue et le mensonge a péri. Le mensonge est toujours destiné à périr”. Véridique est la parole de Dieu.

Voilà donc la République Française qui soutient la souveraineté du Maroc sur l’ensemble du territoire du Sahara et qui appuie l’Initiative d’autonomie dans le cadre de l’intégrité territoriale marocaine, comme seule base pour le règlement de ce conflit régional artificiel.

A cette occasion, J’exprime, en Mon Nom personnel et au nom du peuple marocain, Mes plus vifs remerciements et Ma profonde gratitude à la France et à Son Excellence le Président Emmanuel Macron pour ce soutien franc à la Marocanité du Sahara.

Cette évolution positive, qui fait prévaloir le bon droit et la légitimité par la reconnaissance des droits historiques du Maroc, est portée par un grand pays, doté du statut de membre permanent au Conseil de Sécurité et reconnu comme un acteur influent de la scène internationale.

Bien plus, la France possède une connaissance pointue de la nature et des soubassements de ce conflit régional.

Cette évolution vient appuyer les efforts déployés dans le cadre des Nations Unies pour asseoir les fondements d’un processus politique devant conduire à un règlement définitif de cette question dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires,

La position française s’inscrit dans l’esprit de la dynamique positive que connaît l’affaire du Sahara Marocain et qui a vocation à confirmer la souveraineté intangible du Maroc sur son territoire, à élargir le soutien apporté à l’Initiative d’autonomie.

De fait, avec l’aide de Dieu, Nous avons réussi à obtenir la reconnaissance de pays influents, également membres permanents au Conseil de sécurité comme les Etats-Unis d’Amérique et la France.

Nous sommes également fier des positions des pays arabes et africains frères qui soutiennent de façon très claire et responsable l’intégrité territoriale du Royaume, et plus particulièrement ceux qui ont ouvert des consulats à Laâyoune et Dakhla.

En parallèle, l’Initiative d’autonomie, seule base pour parvenir à un règlement définitif du conflit dans le cadre de la souveraineté du Maroc, bénéficie du vaste soutien d’un nombre croissant de pays du monde entier.

Citons l’Espagne amie qui connaît bien les ressorts cachés de cette affaire, et dont la position a une forte résonance politique et historique. Il en va de même pour la plupart des pays de l’Union Européenne.

A tous ces amis et partenaires, il Nous plaît d’exprimer notre considération pour leurs positions favorables à la première Cause du Maroc.

Nous remercions aussi tous les pays qui traitent, économiquement et sous forme d’investissements, avec les Provinces sud du Royaume comme partie intégrante du territoire national.

Ils accompagnent ainsi la dynamique de développement social, économique et culturel qui est à l’œuvre au Sahara marocain, et confortent sa position d’axe de communication et d’échange entre le Maroc et sa profondeur africaine.

Ils placent aussi le Sahara marocain au cœur des initiatives continentales stratégiques que Nous avons lancées, comme le projet de gazoduc Maroc-Nigeria et le Processus des Etats Atlantiques Africains, ainsi que l’Initiative engagée pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique.

Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires,

Nonobstant tout ce qui a été réalisé, la prochaine étape exige de tous un surcroît de mobilisation et de vigilance pour conforter durablement la position de notre pays, et il importe de continuer à plaider la justesse de notre Cause et à contrecarrer les manœuvres des adversaires.

A cet égard, les fondamentaux de la position du Maroc doivent être expliqués au petit nombre de pays qui continuent de prendre à contre-pied la logique du droit et de dénier les faits de l’Histoire. Corrélativement, il faut s’employer à les convaincre de la légitimité de la Marocanité du Sahara à grand renfort de preuves et d’arguments juridiques, politiques, historiques et spirituels.

Cette démarche exige de mutualiser les efforts de toutes les institutions et les instances nationales officielles, partisanes et civiles et de renforcer leur coordination, de manière à conférer l’efficacité nécessaire à leur action et à leurs mobilisations.

Vous êtes au fait, honorables parlementaires, du rôle agissant qui revient à la diplomatie partisane et parlementaire pour recueillir davantage de reconnaissances en faveur de la Marocanité du Sahara et pour élargir l’appui à l’Initiative d’autonomie, en tant que seule solution à ce conflit régional.

Aussi, Nous appelons à plus de coordination entre les deux chambres du Parlement à ce sujet, en mettant en place des structures internes adaptées, dotées de profils qualifiés et en appliquant les critères de compétence et de spécialisation dans le choix des délégations, aussi bien à l’occasion des rencontres bilatérales que lors de la participation à des forums régionaux et internationaux.

Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires,

Les acquis que Nous avons réalisés dans la perspective de clore ce dossier et le développement socio-économique que connaissent nos Provinces du Sud, ont été rendus possibles grâce à l’élan de solidarité de l’ensemble des Marocains et à la faveur de leurs efforts concertés pour consolider l’unité nationale et l’intégrité territoriale.

A ce propos, Nous tenons à saluer les efforts déployés par la diplomatie nationale, les différentes institutions concernées, les forces vives de la Nation et par tous les Marocains au patriotisme sincère et authentique, à l’intérieur du pays comme à l’étranger, pour défendre les intérêts légitimes de leur Patrie et déjouer les machinations des ennemis.

En outre, Nous adressons Nos remerciements et l’expression de Notre considération à nos fils du Sahara pour leur loyauté indéfectible à l’égard de leur patrie, leur attachement inébranlable à leurs symboles sacrés, religieux et nationaux et pour leurs sacrifices en vue de préserver l’intégrité territoriale du Royaume et sa stabilité.

En conclusion, Nous réaffirmons que le Maroc restera constamment ferme sur sa position et fidèle à l’esprit d’ouverture sur son environnement maghrébin et régional, contribuant ainsi au développement commun des peuples de la région, à leur sécurité et à leur stabilité.

Le Très-Haut a dit : “Ô vous qui croyez ! Si vous faites triompher la Cause d’Allah, Il vous fera triompher et raffermira vos pas”. Véridique est la parole de Dieu.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh”.

