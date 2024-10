Région Casablanca-Settat : le budget de l’année 2025 approuvé

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de la région Casablanca-Settat, réuni lundi à Mohammedia, a approuvé en session ordinaire du mois d’octobre, à la majorité, son projet de budget pour l’année 2025.

Lors de cette session, présidée par le président du Conseil de la région, Abdellatif Maâzouz, en présence notamment du wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, le Conseil a également approuvé la programmation de l’excédent prévisionnel pour l’année 2025, la modification de l’organigramme de l’administration du Conseil dans sa version finale, ainsi que la délégation au bureau du Conseil de la prérogative de rectification et d’annulation de certains articles des conventions approuvées par le Conseil, qui n’affectent pas les dispositions relatives à ses contributions financières, à ses engagements, au nom et aux composantes des projets concernés.

Concernant l’axe de l’emploi, le développement économique, rural et touristique, le Conseil a approuvé l’avenant à la convention-cadre de partenariat avec la Wilaya de la région, le Groupe CDG, CDG Invest et le Centre Régional d’Investissement, en vue de la création d’un Fonds régional d’investissement, ainsi que la création d’une société anonyme pour la gestion de ce fonds. Le Conseil a également approuvé le projet des statuts et la charte des actionnaires relative à la création de la société anonyme chargée de la gestion du fonds régional d’investissement.

Le Conseil a également approuvé la dissolution de la Société de développement local (SDL) « Casablanca Patrimoine », ainsi qu’une convention-cadre de partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, la Wilaya de la région, la Fondation africaine des technologies du futur, et la société « La SAS African Tech Campus » pour la réalisation du projet « Campus Tech », visant à encourager les startups dans le domaine des technologies modernes dans la province de Nouaceur, dans le cadre du Programme de développement régional 2022-2027. Le Conseil a également approuvé un avenant à la convention de partenariat avec la Wilaya de la région et le Réseau Marocain d’Accompagnement des Entrepreneurs (REM), en vue de l’insertion professionnelle des jeunes à travers l’entrepreneuriat.

Les membres du Conseil ont également approuvé un projet de partenariat avec la Wilaya de la région, l’Académie régionale d’éducation et de formation, et l’association TIBU pour financer un programme d’accompagnement de 30 jeunes dans les métiers du sport, tout en prenant en considération les recommandations des commissions spécialisées.

Le Conseil a également approuvé une convention de partenariat avec la Wilaya de la région, la province de Berrechid, le Conseil de la commune de Casablanca, le Conseil de la commune de Sahel Oulad Hriz et le Conseil de la commune de Had Soualem, visant à créer un groupement de collectivités territoriales « Casablanca-Settat pour la commercialisation des produits alimentaires ». Une autre convention a été approuvée avec la Wilaya de la région et l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises (ISCAE) pour l’organisation des concours de recrutement et des examens d’aptitude professionnelle au profit des fonctionnaires et cadres de l’administration du Conseil régional.

Le Conseil a également adopté un avenant à une convention de partenariat avec la Wilaya de la région et le Conseil Régional du Tourisme pour promouvoir le secteur touristique de la région.

Le Conseil de la région Casablanca-Settat a approuvé un projet de partenariat avec la Wilaya de la région, l’Académie régionale d’éducation et de formation, la Direction régionale de la Jeunesse, et l’Institut National de l’Innovation et des Technologies Avancées, pour la mise en œuvre du projet « Espace d’autonomisation des jeunes » à travers l’innovation par les technologies créatives.

De plus, le Conseil a adopté une convention de partenariat avec la Wilaya de la région, le Comité préfectoral de développement humain de la préfecture d’arrondissements d’Al Fida-Mers Sultan, le Conseil de la commune de Casablanca, et la SDL « Casablanca Aménagement » pour la création d’un incubateur pour les jeunes porteurs de projets dans l’arrondissement d’Al Fida, dans le cadre de l’Initiative nationale pour le Développement humain (INDH). Une convention similaire a été validée pour l’arrondissement de Mers Sultan.

Par ailleurs, le Conseil a approuvé une convention de partenariat avec la Wilaya de la région, la préfecture d’arrondissements d’Ain Sebaa-Hay Mohammadi, le Conseil de la commune de Casablanca et la SDL « Casablanca Aménagement », pour la réhabilitation et l’extension de la galerie commerciale « Fam El Hisn » et la rénovation du marché Assalam dans l’arrondissement de Hay Mohammadi.

Le Conseil a également donné son accord concernant les points relatifs à l’amendement d’une convention de partenariat entre le ministère du Transport et de la Logistique, la Wilaya de la région, le Conseil régional, l’Agence Urbaine de Casablanca, la province de Nouaceur, le Conseil de la commune de Oulad Saleh, l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) pour le développement d’une zone logistique dans la commune de Oulad Saleh (province de Nouaceur), dans le cadre du programme de développement régional 2022-2027.

Le Conseil a également approuvé une convention de partenariat avec le ministère de l’Économie et des Finances, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, la Wilaya de la région, la province d’El Jadida, le Conseil de la commune de Lamharza Essahel et l’Office National des Pêches (ONP) pour le financement et la réalisation d’un projet de construction d’un point de débarquement aménagé pour les produits de la pêche à L’houira, dans la commune rurale de Lamharza Essahel. Par ailleurs, le Conseil a annulé une convention de partenariat avec la Wilaya de la région et le Conseil de la commune de Laâounate concernant la réhabilitation de l’abattoir et du marché hebdomadaire de Laâounate dans la province de Sidi Bennour.

Le Conseil a ensuite entériné une convention de partenariat avec la Wilaya de la région, la province de Sidi Bennour, et le Conseil de la commune de Laâounate pour la réhabilitation de l’abattoir et du marché hebdomadaire de Laâounate, ainsi que l’annulation d’une convention de partenariat avec la Wilaya de la région, le Conseil de la préfecture de Casablanca, le Conseil de la commune de Casablanca, la SDL Casablanca Aménagement, le Conseil Régional du Tourisme, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, et la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique, concernant l’aménagement et la gestion d’un centre de conférences et d’expositions au sein de la Foire Internationale de Casablanca.

Il a également validé une convention de partenariat avec le ministère de l’Investissement, de la Convergence et l’Évaluation des politiques publiques, la Wilaya de la région, la Fédération Royale Marocaine de Football, la Société Nationale d’Aménagement Communal (SONADAC), l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, et la SDL Casablanca Aménagement pour la réalisation d’un centre international de transmission à Casablanca.

Le Conseil a approuvé une convention-cadre de partenariat avec le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Industrie et du Commerce, la Wilaya de la région, le Conseil provincial de Médiouna, le Conseil de la commune de Sidi Hajjaj Oued Hassar, l’Agence Urbaine de Casablanca, et le groupement d’intérêt économique pour l’aménagement de la zone industrielle d’Ouled Hadda dans la commune de Sidi Hajjaj Oued Hassar. Il a également validé une convention spécifique de partenariat avec le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Industrie et du Commerce, la Wilaya de la région, le Conseil provincial de Médiouna, le Conseil de la commune de Sidi Hajjaj Oued Hassar, l’Agence Urbaine de Casablanca et le groupement d’intérêt économique pour la réalisation de la première phase d’aménagement de la zone industrielle d’Ouled Hadda dans la commune de Sidi Hajjaj Oued Hassar.

Dans le domaine de la santé, le Conseil a notamment approuvé une convention de partenariat avec la Wilaya de la région, la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, et le Centre d’innovation « Santé » pour contribuer à l’organisation d’un salon dédié à la santé, « E-Santé ».

Enfin, le Conseil a approuvé les points relatifs aux routes, infrastructures et équipements de base, à la mise à niveau urbaine, à l’eau, à l’environnement et au développement durable, ainsi qu’aux services sociaux, à l’éducation, au sport, à la culture et aux partenariats.