Recensement: plus de 20 tablettes volées ou perdues (VIDEO)

Ahmed Lahlimi Alami, le haut-commissaire au Plan, a indiqué que 22 tablettes électroniques, utilisées pour la collecte des données dans le cadre du 7ème recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), ont été volées ou perdues.

Lors d’un point de presse tenu jeudi, le responsable a noté que 14 tablettes ont pu être récupérées, précisant que les recherches sont en cours pour retrouver les huit autres. Lahlimi a également souligné que les enquêteurs ont été victimes de 149 accidents pendant la collecte des données. Il s’agit de chutes, d’accidents de la circulation…

Selon le haut-commissaire au plan, l’opération de collecte des données auprès des ménages s’est appuyée sur de nouvelles méthodologies techniques et sur une transformation technologique, ce qui a permis d’accélérer le processus du déroulement de l’opération et d’améliorer la qualité de données collectées. «L’adoption de la numérisation pour réaliser les différentes étapes du recensement a permis de réaliser la cartographie des établissements économiques, d’améliorer considérablement la qualité des données collectées et d’optimiser la productivité des équipes sur le terrain grâce à un suivi en temps réel du processus de collecte de données», a-t-il assuré.

Rappelons que l’opération de collecte des données auprès des ménages dans le cadre du 7ème RGPH s’est achevée lundi dernier à minuit. Les données recueillies dans le cadre de cette opération ont été centralisées et sécurisées en forme numérique au Centre de gestion des données mis en place par le HCP à cet effet, et leur exploitation a déjà commencé.

HM.