Crise dans les facultés de médecine: des étudiants poursuivis en justice se confient (VIDEO)

Le procureur du roi près le tribunal de première instance de Rabat a décidé de poursuivre, en état de liberté, des étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie, interpellés lors du sit in de protestation qui a eu lieu jeudi. A leur sortie du tribunal, les étudiants en question ont été accueillis par leurs familles et les amis, qui ont tenu à leur exprimer leur soutien.

Au micro de Le Site info, Aya, l’une des étudiantes poursuivies par la justice, a assuré que les protestations visent à garantir une bonne qualité de la formation. «Nous ne souhaitons pas enfreindre la loi. Protester est un droit légitime pour faire entendre nos voix et exprimer nos revendications», a-t-elle souligné.

Un autre étudiant a confié qu’il a été interpellé pour avoir participé à une manifestation non déclarée, selon les autorités. «Nous réclamons une formation qui répond à nos ambitions. Qu’avons-nous fait de mal pour mériter d’être poursuivis en justice?», a-t-il déploré.

H.M.