Crise dans les facultés de médecine: le gouvernement annonce de nouvelles mesures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a annoncé, jeudi, que les facultés de médecine et de pharmacie prendront les mesures nécessaires pour un retour à la normale de leur fonctionnement.

Dans un communiqué, le ministère précise que ces facultés prendront les mesures nécessaires pour permettre aux étudiants qui ont passé les examens du premier semestre de la session du 5 septembre 2024 de continuer à passer les examens lors d’une session extraordinaire spéciale, ainsi qu’aux étudiants ayant boycotté les cours de passer tous les examens de l’année universitaire 2023-2024 au titre d’une session extraordinaire unique pour chaque semestre et ce, avant la fin du mois de novembre 2024.

De même, la note zéro sera annulée pour les étudiants n’ayant pas passé les examens et sera remplacée par les notes obtenues lors des sessions extraordinaires, ajoute la même source, faisant savoir que les délibérations des résultats des examens en vue de l’inscription dans les années suivantes se feront sur la base des notes obtenues lors des sessions normales et extraordinaires, sans prendre en compte la condition de l’achèvement des stages.

Les stages seront programmés ultérieurement, en respectant l’intégralité de leur durée et les conditions de leur validation, souligne le communiqué, précisant que des procédures seront lancées dans l’immédiat pour revoir les sanctions décidées à l’encontre des étudiants inscrits dans les filières de pharmacie, en lien avec les événements ayant accompagné le boycott des cours dans les facultés de médecine et de pharmacie.

Ainsi, les cours, au titre de l’année universitaire 2024-2025, débutent le lundi 23 septembre 2024 pour les nouveaux étudiants inscrits en première année, et le lundi 14 octobre 2024 pour les étudiants des autres niveaux, selon la même source.

Le ministère note que ces mesures interviennent suite aux efforts de médiation avec lesquels le gouvernement, les doyens et les enseignants -chercheurs ont interagi pour un retour à la normale du fonctionnement des facultés de médecine et de pharmacie, ainsi que ceux déployés par l’Institution du Médiateur du Royaume afin de trouver un terrain d’entente avec les étudiants ayant boycotté les cours.

Elles interviennent aussi après l’accord atteint par le Médiateur du Royaume avec les représentants de certains étudiants de la filière de pharmacie, ainsi que dans le cadre de la concrétisation des engagements de l’administration, définis dans le procès verbal de l’accord signé le 22 septembre 2024.

Le ministère a, à cette occasion, exprimé ses remerciements aux enseignants-chercheurs et cadres administratifs et techniques des facultés de médecine et de pharmacie pour les efforts déployés afin de rattraper le temps pédagogique perdu à cause du boycott des cours, ainsi que pour leur abnégation visant à préserver et améliorer la qualité de la formation.

S.L.