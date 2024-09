Abdellatif Hammouchi poursuit sa visite de travail aux Emirats Arabes Unis

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Directeur de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Surveillance du territoire (DGST), M. Abdellatif Hammouchi, poursuit la visite de travail qu’il effectue du 23 au 26 septembre dans l’Etat des Emirats Arabes Unis.

La sécurité criminelle et les patrouilles intelligentes au programme de la visite

Au cours du troisième jour de son déplacement, M. Hammouchi a effectué une visite au Département de la sécurité criminelle de la police d’Abou Dhabi, chargé de mener des enquêtes et des investigations criminelles et de chapeauter la Direction de lutte anti-drogue, outre la gestion de la sûreté des transports publics et des patrouilles spéciales.

Lors de sa visite au siège du commandement de ce département, M. Hammouchi s’est informé de la gestion des patrouilles spéciales et des nouveaux véhicules portables utilisés à des fins de maintien de la sécurité publique et de gestion de la police criminelle. Il a en outre assisté à des démonstrations professionnelles données par l’ensemble des unités de sécurité œuvrant dans le domaine des enquêtes et des investigations criminelles.

En guise de démonstration, une « patrouille intelligente » modèle lui a été présentée. Celle-ci a été récemment mobilisée par le Commandement général pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Il s’agit en effet de véhicules à quatre roues motrices (4X4) connectées à toutes les bases de données de sûreté et équipées d’applications technologiques et de systèmes informatiques sophistiqués.

Au terme de cette visite, M. Hammouchi et le directeur du département de la sécurité criminelle du Commandement général de la Police d’Abou Dhabi ont examiné les mécanismes de coopération bilatérale en matière de sécurité criminelle et de police judiciaire, ainsi que les moyens d’échange d’expériences communes pour développer l’action des patrouilles spéciales et des équipes chargées de l’investigation criminelle, sur fond de nouveaux défis découlant des évolutions effrénées du modus operandi criminel.

Département des missions spéciales : Démonstrations des Forces spéciales

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a aussi visité le Département des missions spéciales relevant du Commandement général de la police d’Abu Dhabi, chargé de superviser la gestion de la sécurisation des établissements à caractère sensible, des missions officielles et de la protection de personnalités ainsi que la gestion de la lutte anti-émeute et d’autres missions de sécurité privée.

Le Directeur de ce département sécuritaire a fourni des explications sur l’action des unités et des forces spéciales qui en relèvent et passé en revue les équipements et les véhicules mis à la disposition de ces unités de sécurité, y compris la salle d’opérations mobile. Des éclaircissements ont été également présentés sur les différents types d’arme et les dispositifs de pointe affectés aux missions des Forces spéciales.

La clôture de cette visite a été rehaussée par un exercice de simulation d’une intervention sécuritaire dans des situations d’urgence et de grande complexité, à l’aide d’hélicoptères de police, afin de mettre en évidence le degré de préparation des forces spéciales pour faire face à des crises de sécurité urgentes.

Visite dédié au partenariat sécuritaire global : qualification des ressources humaines policières et intensification de la coopération opérationnelle

La visite du Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire au Commandement général de la police d’Abou Dhabi, de par son caractère global, a été marquée par la signature d’un mémorandum d’entente conjoint pour la consolidation des liens de coopération institutionnelle visant le renforcement des capacités et des compétences dans les domaines conjoints, la promotion des capacités professionnelles, à travers des projets et des programmes spécialisés de formation, des ateliers et des congrès conjoints dédiés au partage des expertises.

Lors de cette visite, se sont tenus des entretiens bilatéraux couvrant les domaines de renseignement avec le chef des Services de renseignement des Emirats Arabes Unis.

Dans le cadre d’une vision de coopération bilatérale intégrée avec le Commandement général de la police d’Abou Dhabi, le Directeur général de la DGSN-DGST a effectué des visites dans plusieurs départements sécuritaires importants, dont ceux de la sécurité criminelle, des Missions spéciales et de la Ville sûre.

Au cours de ces visites, M. Hammouchi s’est entretenu avec les responsables de ces départements des moyens de promouvoir la coopération bilatérale et l’échange d’expertises et d’expériences en vue d’unifier la vision conjointe du concept du produit sécuritaire en tant que service public de qualité au bénéfice des citoyennes et des citoyens.