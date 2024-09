Assilah: la présidente du groupe « Al Khair » sous les verrous

Par LeSiteinfo avec MAP

Sur ordre du juge d’instruction près le tribunal de première instance d’Assilah, la présidente du groupe « Al Khair » (Y.E.M) a été mise sous mandat de dépôt, ce mercredi, à la prison locale d’Assilah, pour son implication dans l’escroquerie d’une centaine de personnes dans le cadre d’une affaire de commerce pyramidal, a-t-on appris de source judiciaire.

La mise en cause, qui était placée en garde à vue par le Service préfectoral de la Police judiciaire (SPPJ) de Tanger, a été présentée devant le parquet général compétent pour escroquerie suite à plus de 1.000 plaintes déposées contre elle et ses deux complices dans le cadre de cette affaire, précise-t-on.

Selon la même source, ses deux complices (K.E.G) et (S.B.S), parmi d’autres, sont placées en détention préventive à la même prison.

La prochaine audience des mises en cause est prévue le 02 octobre prochain, indique-t-on de même source.

S.L.